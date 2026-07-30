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Resumen: La Alcaldía de Itagüí anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar al presunto responsable del asesinato de una mujer de 51 años, hallada sin vida en su vivienda. Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres.

Itagüí ofrece hasta $50 millones para capturar al presunto responsable del asesinato de una mujer

La Alcaldía de Itagüí anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar al responsable del crimen de Arelis María Bertel Hernández, de 51 años, cuyo caso continúa siendo investigado por las autoridades.

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Seguridad del municipio, que aseguró que la recompensa hace parte de las acciones implementadas para acelerar el esclarecimiento del caso y judicializar a la persona involucrada en los hechos.

Buscan información que conduzca a la captura

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, aseguró que todas las capacidades institucionales permanecen desplegadas para avanzar en la investigación.

«No serán inferiores a este reto que nos obliga a dar con el paradero de esta persona. Acá, toda la institucionalidad acompañando la familia y activando las rutas para la judicialización».

Las autoridades indicaron que cualquier información suministrada por la ciudadanía será verificada dentro del proceso investigativo que adelantan la Fiscalía y la Policía Judicial.

Aunque el caso continúa en investigación, la principal hipótesis que manejan las autoridades corresponde a un presunto feminicidio.

Autoridades reiteran el llamado a denunciar

Durante el pronunciamiento oficial, Otálvaro explicó que, tras revisar los registros institucionales, no se encontraron antecedentes de denuncias o activaciones de rutas de atención relacionadas con la víctima.

«No recibimos denuncias o activaciones de ruta durante los años anteriores».

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El funcionario aprovechó la oportunidad para invitar a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de una mujer.

«Invitamos a toda la comunidad itagüiseña a que puedan denunciar, a que puedan activar la ruta, a que puedan llamar a la línea 123, mujer metropolitana, para que con toda la institucionalidad podamos llegar a tiempo. También informamos que estamos prestos para dar todo el acompañamiento psicosocial a las víctimas de este suceso».

Itagüí recuerda las rutas de atención

La administración municipal recordó que el municipio dispone de una ruta integral para atender casos de violencia basada en género, liderada por la Secretaría de la Familia y la Subsecretaría de las Mujeres.

Este mecanismo brinda atención psicosocial, orientación jurídica y acompañamiento para acceder a medidas de protección. Además, trabaja de manera articulada con la Línea 123 Mujer Antioquia o Mujer Metropolitana, disponible las 24 horas, para coordinar la atención con la Policía, la Fiscalía y las Comisarías de Familia cuando se requiera.

Mientras avanzan las investigaciones, la recompensa de hasta 50 millones de pesos permanecerá vigente con el propósito de obtener información que permita ubicar y capturar al responsable del crimen. Esta versión pone el foco en el nuevo hecho noticioso (la recompensa) y evita rehacer la nota del homicidio.