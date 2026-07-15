Resumen: Itagüí puso en funcionamiento un nuevo sistema de videovigilancia con 1.226 cámaras y un moderno Centro C4 para fortalecer la seguridad.

Itagüí estrena moderno sistema de videovigilancia con más de mil cámaras y un nuevo Centro C4

La videovigilancia en Itagüí dio un salto tecnológico con la entrada en operación de un nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) y la ampliación de la red de cámaras de seguridad, un proyecto en el que la Alcaldía invirtió más de $43.000 millones de pesos para fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta de las autoridades.

Con esta modernización, el municipio pasó de contar con 720 a 1.226 cámaras instaladas en barrios y veredas, con el objetivo de reforzar el monitoreo permanente, atender con mayor rapidez las emergencias y brindar apoyo a las investigaciones judiciales.

De acuerdo con la alcaldía, esta infraestructura permite que Itagüí alcance una densidad de 58,3 cámaras por kilómetro cuadrado, ampliando la cobertura del sistema de videovigilancia en diferentes sectores del municipio.

El proyecto también incorpora cámaras con reconocimiento automático de placas (LPR), capaces de identificar más de 28.000 matrículas cada día. Esta tecnología facilitará el seguimiento de vehículos relacionados con investigaciones y operativos de seguridad liderados por las autoridades.

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El alcalde Diego Torres destacó que la implementación de estas herramientas busca fortalecer la capacidad de reacción frente a los hechos delictivos y contribuir al esclarecimiento de los casos mediante el uso de tecnología.

«La tecnología lleva al esclarecimiento de hechos a través de la investigación, lo que permite la judicialización y el cierre del ciclo del delito. Hoy, Itagüí no solo vigila, sino que protege la vida y garantiza un futuro más seguro para cada habitante», afirmó el mandatario.

Con la puesta en marcha del nuevo Centro C4 y la ampliación del sistema de videovigilancia, el municipio espera fortalecer el trabajo de las autoridades, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y continuar apoyando las labores de seguridad y convivencia ciudadana.

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