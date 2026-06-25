Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La actriz y modelo venezolana Isabella Santiago relató en redes sociales los momentos de pánico que vivió durante los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio. Desde Caracas, aseguró que nunca había sentido un temblor de tal magnitud y confesó que llegó a pensar que la casa podría derrumbarse. Su testimonio generó numerosas reacciones de apoyo, mientras artistas y figuras públicas expresaron solidaridad con las víctimas de la emergencia.

Isabella Santiago narró los dramáticos minutos que vivió durante los terremotos en Venezuela: “Fue espantoso”

Las fuertes sacudidas que afectaron recientemente a varias regiones de Venezuela dejaron escenas de preocupación, daños materiales y una profunda conmoción entre la población. Entre quienes vivieron de cerca la emergencia estuvo la actriz y modelo Isabella Santiago, quien utilizó sus redes sociales para narrar la angustia que experimentó mientras se encontraba en Caracas.

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió con sus seguidores cómo vivió la jornada del 24 de junio, marcada por la incertidumbre para miles de personas en el país vecino.

A través de varias historias publicadas en Instagram, la artista describió la intensidad de los movimientos telúricos y confesó que llegó a pensar que la situación podría terminar en una tragedia.

“Estoy en Caracas y esto ha sido fuertísimo, fuertísimo. Yo nunca había sentido un temblor tan impactante como este, les juro que llegué a pensar en un momento que algo iba a pasar, no sé, que nos iba a caer la casa encima, temblaron los muros, fue demasiado fuerte, me dio pánico, fue espantoso”, expresó.

En otro de los videos compartidos con sus seguidores, volvió a relatar el impacto que le causó el fenómeno.

“Les cuento que estoy en Caracas y esto ha sido fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo”, señaló inicialmente.

“O sea nunca había sentido un temblor tan impactante como este, les juro que llegué a pensar en un momento que algo iba a pasar que nos iba a caer la casa encima”, agregó.

“Temblaron los muros, o sea fue demasiado fuerte. Les juro que hasta me dio un pánico (…) fue demasiado espantoso”, concluyó.

Esto le podría interesar: ¡Confirmado! Karina García y Kris R rompen las redes al anunciar que serán papás

Seguidores le enviaron mensajes de apoyo

Las declaraciones de Isabella generaron una rápida reacción en redes sociales. Cientos de usuarios manifestaron su alivio al saber que se encontraba bien y aprovecharon para expresar solidaridad con las familias afectadas por la emergencia.

Mientras tanto, organismos de socorro y equipos de atención continuaron desplegados en las zonas impactadas para evaluar daños y brindar asistencia a los damnificados.

🇻🇪 Ciudadanos venezolanos hacen esfuerzos con lo que tienen y pueden para ayudar a las personas atrapadas tras el terremoto. ¡La ayuda internacional tiene que llegar ya! pic.twitter.com/awxHIUmHOg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Figuras públicas se solidarizaron con las víctimas

La emergencia también motivó pronunciamientos de artistas y personalidades venezolanas e internacionales que utilizaron sus plataformas digitales para enviar mensajes de apoyo.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Ricardo Montaner, quien escribió en su cuenta de X: “Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”.

Dios mío Venezuela…

Padre protege a tu pueblo…#Venezuela — Ricardo Montaner (@montanertwiter) June 24, 2026

Su hijo Mau Montaner también compartió un mensaje dirigido a los afectados: “Cuida a mi gente, Dios mío”.

Por su parte, Ricky Montaner informó que la fundación familiar se encontraba apoyando a las comunidades impactadas y difundió información para quienes quisieran sumarse a las ayudas humanitarias.

El cantante Danny Ocean y la influencer Lele Pons hicieron un llamado a la solidaridad ciudadana, invitando a coordinar apoyos para las personas que requieren asistencia.

Asimismo, Yordano confirmó que él y su familia se encontraban bien y envió un mensaje de fortaleza para quienes atraviesan momentos difíciles.

A estas voces se sumaron Gaby Spanic, Ruddy Rodríguez, Marjorie de Sousa, Chiquinquirá Delgado, Raúl González, Gaby Espino y Coraima Torres, entre otros artistas que han compartido información sobre centros de ayuda, personas desaparecidas y canales de apoyo.

Su trayectoria en Colombia

Isabella Santiago se ha consolidado como una de las venezolanas con mayor visibilidad en la televisión colombiana. Llegó al país en 2021 para protagonizar la producción Lala’s Spa, emitida por RCN.

Antes de eso ya contaba con reconocimiento internacional gracias a la obtención del título Miss International Queen en 2014, certamen realizado en Tailandia.

Más adelante participó en MasterChef Celebrity Colombia, donde destacó por presentar platos inspirados en la gastronomía venezolana.

En 2024 hizo parte de La casa de los famosos Colombia, reality en el que protagonizó varios momentos comentados por la audiencia antes de abandonar la competencia.

Recientemente también representó a Venezuela en el concurso Miss Grand All Stars, celebrado en Tailandia.

Ahora, la actriz vuelve a captar la atención pública tras revelar los momentos de temor que vivió durante los terremotos que golpearon a su país y que dejaron una profunda preocupación entre millones de ciudadanos.