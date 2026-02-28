Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Irán estalla de júbilo! Ciudadanos festejan con gritos y música la posible muerte de Ali Jameneí

    Las manifestaciones surgieron en medio de reportes contradictorios y una creciente tensión política y militar en la región.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Irán estalla de júbilo! Ciudadanos festejan con gritos y música la posible muerte de Ali Jameneí
    Fotos: Captira de video / Redes sociales
    ¡Irán estalla de júbilo! Ciudadanos festejan con gritos y música la posible muerte de Ali Jameneí

    Resumen: La situación en Irán se tornó crítica tras versiones no confirmadas sobre la posible muerte del líder supremo, Ali Jameneí, en medio de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. Mientras algunos ciudadanos celebraron desde sus viviendas con consignas y muestras de júbilo, el Gobierno iraní negó el fallecimiento y aseguró que el dirigente sigue coordinando la respuesta militar. La incertidumbre se mantiene ante la falta de confirmación oficial independiente y el aumento de la tensión regional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La situación política y militar en Irán entró en un punto crítico este sábado, luego de que circularan versiones no confirmadas sobre la posible muerte del líder supremo, Ali Jameneí, en medio de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

    En varios sectores del norte de Teherán, habitantes salieron a las ventanas de sus viviendas para lanzar consignas y celebrar lo que consideran el eventual fin de la máxima autoridad religiosa y política del país. Según reporte de medios internacionales, durante aproximadamente 20 minutos se escucharon gritos de “Jameneí ha muerto”, acompañados de silbidos, aplausos y bocinas.

    Entre las consignas también se oyeron expresiones como “Yavid shah” (larga vida al sha), en alusión a la monarquía derrocada tras la Revolución Islámica de 1979, lo que evidencia que el episodio no solo responde a la coyuntura militar, sino a un descontento acumulado frente al sistema instaurado por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

    En algunos puntos de la capital, además de las manifestaciones desde los edificios residenciales, ciudadanos decidieron salir a las calles para expresar su reacción ante los rumores, una acción que implica mayores riesgos frente a eventuales represalias de la Guardia Revolucionaria, cuerpo encargado de la seguridad interna del régimen.

    Versiones contradictorias sobre su paradero

    Hasta el momento no existe confirmación oficial independiente sobre la muerte de Jameneí, de 86 años. La incertidumbre se intensificó después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurara que existen indicios de que el líder iraní “dejó de existir” tras un ataque contra el complejo donde reside.

    Imágenes satelitales divulgadas por la cadena BBC mostrarían impactos en el recinto, lo que alimentó las especulaciones sobre la magnitud del bombardeo.

    En contraste, medios oficiales iraníes sostienen que el líder supremo continúa con vida y que estaría coordinando la respuesta militar desde una sala de operaciones. La agencia estatal Tasnim citó a una fuente que afirma que Jameneí se mantiene al frente de las decisiones estratégicas en medio de la ofensiva.

    Trump respalda la hipótesis

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a la situación en declaraciones a NBC News. Consultado sobre los reportes que apuntan al fallecimiento del líder iraní, respondió: “Creemos que es correcto”.

    Esto le podría interesar: ¿Murió el Ayatolá Alí Jamenei? Israel reporta el fallecimiento del Líder Supremo tras bombardeo; Irán lo niega

    En la misma línea, calificó la operación como un “éxito” y sostuvo que buena parte de la cúpula de poder iraní habría sido neutralizada.

    Según los reportes preliminares de la Media Luna Roja iraní, los ataques habrían dejado cerca de 200 personas muertas, aunque las cifras podrían variar a medida que avance la verificación en terreno.

    Un contexto de tensión acumulada

    Las manifestaciones desde ventanas no son un hecho aislado. Esta modalidad se ha convertido en una forma de protesta relativamente menos riesgosa frente a la presencia de fuerzas de seguridad en las calles.

    En episodios recientes, especialmente durante movilizaciones motivadas por la depreciación del rial y el deterioro económico, ciudadanos recurrieron a este método para expresar rechazo al gobierno. Aquellas protestas derivaron en una represión que dejó miles de víctimas, con cifras que varían según la fuente: el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA elevan el número a más de 7.000 y reportan decenas de miles de detenciones.

    La actual escalada militar y la incertidumbre sobre la situación del líder supremo reavivan las tensiones internas en un país que enfrenta presiones externas e inconformidad social acumulada.

    Por ahora, la comunidad internacional permanece atenta a confirmaciones oficiales sobre el estado de Jameneí y a la evolución del conflicto, que mantiene en alerta a Medio Oriente y podría tener repercusiones geopolíticas de amplio alcance.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.