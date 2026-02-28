Israel dice que el líder iraní murió, mientras Irán asegura que sigue vivo. Foto: redes Sociales. Créditos a quien corresponda

¿Murió el Ayatolá Alí Jamenei? Israel reporta el fallecimiento del Líder Supremo tras bombardeo; Irán lo niega

Minuto30.com .- El mundo observa con máxima tensión el corazón de Medio Oriente. Este sábado, una ofensiva conjunta sin precedentes entre las fuerzas de Israel y Estados Unidos sobre Teherán ha desatado una ola de reportes contradictorios sobre el destino de la máxima figura de la República Islámica: el ayatolá Alí Jamenei.

El operativo: Ataque directo al complejo en Teherán

De acuerdo con fuentes gubernamentales de Israel y reportes de medios como The Jerusalem Post, Times of Israel y Axios, el complejo residencial y de mando del Líder Supremo en la capital iraní fue el objetivo principal de los bombardeos.

Los puntos clave del reporte israelí:

Altos funcionarios israelíes aseguran que el cuerpo de Jamenei fue recuperado entre los escombros tras el ataque.

El embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter, habría comunicado oficialmente el deceso a la administración estadounidense.

La ofensiva no solo golpeó Teherán, sino diversas ciudades estratégicas de Irán.

La respuesta de Irán: “Guerra psicológica”

Desde Teherán, la narrativa es diametralmente opuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y portavoces oficiales han salido al paso para desmentir lo que califican como una estrategia de desinformación enemiga.

Esmail Baghaei, portavoz de Exteriores, declaró a ABC News que tanto el ayatolá Jamenei como el presidente Masoud Pezeshkian se encuentran “sanos y salvos”.

Seyyed Mehrdad Seyyed Mahdi, jefe de relaciones públicas de la oficina del Líder Supremo, afirmó que Israel ha recurrido a la “guerra psicológica” ante la imposibilidad de derrotar a Irán en el campo de batalla.

Lluvia de misiles sobre 8 países

La respuesta militar de Irán tras el bombardeo a su capital ha sido masiva. Teherán lanzó una ofensiva de misiles balísticos no solo contra objetivos en Israel, sino contra bases y puntos estratégicos en:

Qatar, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudita, Jordania e Irak.

Esta expansión del conflicto involucra directamente a las monarquías del Golfo y a los aliados de Occidente en la región, situando al mundo a las puertas de una guerra regional a gran escala.