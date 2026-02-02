Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
    ¡Ojo con lo que se echa! Invima lanzó alerta por cremas para tatuajes

    ¡No se deje engañar! El Invima prohibió la venta de famosas cremas para tatuajes que circulan en redes sociales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía Invima.
    Resumen: Invima alerta sobre cremas anestésicas para tatuajes sin registro sanitario. Los productos No Pain Numbing y Xteri-Numb pueden causar daños en riñones e hígado.

    El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en todo el país tras detectar la comercialización ilegal de productos que prometen efectos anestésicos y antisépticos milagrosos.

    A través de una nueva alerta sanitaria, la entidad advirtió que artículos como “No Pain Numbing” y “Xteri-Numb No Pain” están circulando de manera fraudulenta, principalmente en redes sociales como Instagram y páginas web, sin contar con el registro sanitario obligatorio para su venta en Colombia.

    Estos productos son promocionados como soluciones ideales para reducir el dolor en procedimientos de tatuajes, microblanding (PMU) y estética.

    Según la publicidad engañosa, ofrecen bloqueos nerviosos de hasta cuatro horas gracias a altas concentraciones de lidocaína. Sin embargo, al ser de carácter fraudulenta, su fabricación no ha sido supervisada, lo que significa que el consumidor no tiene idea de qué sustancias está aplicando realmente en su piel.

    El Invima fue enfático al señalar que la ausencia de registro impide garantizar que el contenido sea seguro o que haya sido transportado en condiciones óptimas.

    Los riesgos para quienes decidan usar estas cremas no son menores. La autoridad sanitaria advirtió que, más allá de una simple irritación o reacción alérgica en la piel, los componentes desconocidos de estos artículos de naturaleza fraudulenta pueden causar daños severos en órganos vitales como el hígado, el páncreas y los riñones.

    Ante esta situación, el Invima recomienda a la ciudadanía suspender de inmediato el uso de estos productos y verificar siempre el número de registro sanitario en la página oficial de la entidad antes de comprar cualquier medicamento o insumo estético por internet.

