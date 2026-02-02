Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Revelan video del ataque con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá

Tras la emergencia que sacudió el centro de la capital, un video de cámaras de seguridad se ha convertido en la pieza clave para identificar a los responsables del ataque con granada que dejó un muerto y 14 heridos.

Las imágenes, que ya circulan con fuerza en redes sociales, muestran la frialdad con la que actuaron dos sujetos en motocicleta la noche del pasado jueves 22 de enero, transformando una jornada tranquila en el barrio Santa Fe en una escena de guerra y dolor.

En la grabación se observa cómo, pasadas las 9:00 p.m., la vida transcurría con normalidad: vecinos departían en puestos ambulantes y vehículos permanecían estacionados frente a los locales comerciales.

De repente, los criminales aparecen en escena y, sin detener la marcha, arrojan una granada de fragmentación que rueda por el andén antes de detonar.

El video captura el destello cegador y la densa nube de humo provocada por la explosión, mientras los transeúntes corren desesperados buscando refugio para no ser alcanzados por las esquirlas mortales.

Lamentablemente, este acto terrorista cobró la vida de un adulto mayor de 75 años, quien falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades ahora analizan cuadro a cuadro las placas de la motocicleta y las características físicas de los atacantes, quienes aprovecharon la oscuridad y el caos para huir hacia el sur de la ciudad tras lanzar el artefacto.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación mantienen una unidad especial en este caso para determinar si el móvil está relacionado con extorsiones o disputas territoriales entre bandas que operan en la localidad de Santa Fe.

