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    ¡Peligro por insecticida en TikTok! Invima encendió las alarmas por producto ilegal

    ¡Atención a lo que compras por internet para tu hogar! El Invima emitió una alerta sanitaria urgente por un plaguicida.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Peligro por insecticida en TikTok! Invima encendió las alarmas por producto ilegal
    Foto de Invima.
    ¡Peligro por insecticida en TikTok! Invima encendió las alarmas por producto ilegal

    Resumen: El Invima declaró ilegal el plaguicida 'Sergio El Exterminador', promocionado en TikTok, por no contar con registro sanitario ni garantías de seguridad.

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    Una grave advertencia para los consumidores colombianos emitió el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tras detectar la comercialización irresponsable de un insumo químico de uso doméstico a través de plataformas digitales.

    Mediante la Alerta Sanitaria 286-2026, emitida con fecha del 8 de septiembre de 2026, la autoridad sanitaria declaró como fraudulenta e ilegal la venta del producto ‘Sergio El Exterminador’, destinado supuestamente al control de plagas en los hogares.

    Las investigaciones del organismo de inspección determinaron que este plaguicida era promocionado de manera masiva mediante videos virales en redes sociales, principalmente en TikTok.

    La entidad alertó sobre el riesgo inminente al que se exponen las familias, ya que la sustancia carece del registro sanitario obligatorio expedido en el territorio nacional, lo que impide comprobar su origen, composición química exacta y condiciones de fabricación o almacenamiento.

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    El Invima enfatizó que el uso de cualquier plaguicida no regulado representa una seria amenaza para la salud pública, al no existir garantías sobre su efectividad, seguridad o nivel de toxicidad.

    Por esta razón, se ordenó a la ciudadanía suspender de inmediato el empleo del químico, retirar los envases de los domicilios e informar a las autoridades sobre los puntos físicos o portales virtuales donde se continúe distribuyendo esta sustancia peligrosa.

    Adicionalmente, la autoridad sanitaria instruyó a las secretarías de salud de carácter municipal, distrital y departamental para que ejecuten operativos de control en establecimientos comerciales.

    Aquellos distribuidores que persistan en comercializar este plaguicida apócrifo se expondrán a severas sanciones administrativas y decomisos cautelares de la mercancía.

    ¡Peligro por insecticida en TikTok! Invima encendió las alarmas por producto ilegal

    Foto de cortesía.

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