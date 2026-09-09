Resumen: Una ambulancia y elementos para pinchar llantas eran utilizados, según las autoridades, para detener vehículos en carreteras de Cundinamarca. La operación Los Pinchallantas terminó con 17 capturas y el esclarecimiento de nueve hechos.

¡Terror en las carreteras! Caen ‘Los Rápidos’ y ‘Los Pinchallantas’, señalados de secuestrar y robar conductores

Una operación de la Policía Nacional permitió desarticular dos estructuras señaladas de cometer hurtos contra conductores, transportadores y usuarios de las principales carreteras de Cundinamarca. El operativo, denominado “Escudo de la Sabana”, dejó 17 personas capturadas y permitió avanzar en el esclarecimiento de nueve hechos que habrían afectado a por lo menos 60 personas.

La acción fue desarrollada por la Dirección de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Las autoridades identificaron a las organizaciones como ‘Los Rápidos’ y ‘Los Pinchallantas’, cuyos integrantes habrían utilizado diferentes mecanismos para obligar a los conductores a detener sus vehículos.

Una de las estructuras utilizaba una ambulancia para simular accidentes de tránsito. La investigación señala que, mediante esta modalidad, interceptaban vehículos para posteriormente apoderarse de automotores, mercancías y pertenencias.

‘Los Rápidos’, integrada por seis personas, habría operado principalmente en el corredor Mosquera-Girardot. Uno de los casos investigados ocurrió el 12 de noviembre de 2025, cuando un vehículo de carga que transportaba 20 toneladas de elementos tecnológicos, valorados en aproximadamente $2.000 millones, fue interceptado. La reacción policial permitió recuperar tanto el automotor como la mercancía.

Por este caso fueron realizadas cinco diligencias de registro y allanamiento. Los seis señalados integrantes ya se encontraban recluidos en centros carcelarios. Además, fueron objeto de comiso dos vehículos de carga y la ambulancia presuntamente utilizada para los delitos.

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Por otro lado, Los Pinchallantas estaba conformada por 11 personas y habría desarrollado actividades durante aproximadamente un año en corredores como La Mesa-Bogotá, Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Tunja.

Según la investigación, sus integrantes arrojaban puntillas y tachuelas sobre las carreteras para averiar los neumáticos. Cuando los conductores se detenían, presuntamente eran amenazados con armas de fuego y, en algunos casos, retenidos mientras les hurtaban vehículos y pertenencias.

Durante 2026, esta organización estaría relacionada con nueve hurtos y una rentabilidad criminal estimada en $700 millones. En los allanamientos fueron incautados un arma traumática, 13 celulares, cuatro datáfonos, 10 tubos de PVC utilizados para elaborar elementos ‘pinchallantas’ y un vehículo tipo Chana.

Entre los capturados están alias ‘El Gordo’ y alias ‘Diana’. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades por delitos como secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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