Resumen: El Invima lanzó una alerta por un suplemento para la caída del cabello que se vende por internet sin registro sanitario y pidió suspender su consumo.

Invima alerta por suplemento para la caída del cabello sin registro sanitario

El suplemento para la caída del cabello conocido como ‘Pumpkin Seed Oil-Hair Bond Softgels’ quedó bajo alerta sanitaria en Colombia, luego de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtiera que el producto se comercializa sin registro sanitario. La entidad pidió a los consumidores evitar su compra y suspender su uso si ya lo están tomando.

Según la autoridad sanitaria, el producto se promociona mediante redes sociales y una página web, donde se le atribuyen supuestos beneficios para frenar la pérdida de cabello y estimular su crecimiento. Sin embargo, no ha sido evaluado por el Invima para establecer su calidad, seguridad y eficacia.

Uno de los elementos que llamó la atención de la entidad es la publicidad utilizada para venderlo. En el etiquetado aparece la expresión “fórmula para equilibrar la DHT”, mientras que los contenidos promocionales sugieren efectos sobre el crecimiento capilar.

El Invima advierte que este tipo de afirmaciones atribuye propiedades que no están autorizadas para los suplementos dietarios y podría inducir a error a los compradores.

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La falta de registro sanitario también impide verificar con garantías el contenido del producto, la procedencia de sus ingredientes y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Por estas razones, la entidad lo considera un producto fraudulento, de acuerdo con la normativa colombiana aplicable a esta categoría.

La comercialización se realiza a través de canales digitales, incluido un perfil de Instagram con más de 40.800 seguidores. Algunas de sus publicaciones promocionales superan las 100.000 reproducciones, según la información divulgada sobre el caso.

Ante esta situación, el Invima recomendó a los ciudadanos revisar el registro sanitario antes de adquirir suplementos dietarios, medicamentos o productos fitoterapéuticos, especialmente cuando se ofrecen por internet. También pidió informar a las autoridades sanitarias sobre los perfiles, establecimientos y páginas que distribuyan este producto.

La alerta busca prevenir posibles riesgos para la salud asociados al consumo de productos cuya composición y efectos no han sido verificados por la autoridad sanitaria.

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