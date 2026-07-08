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Resumen: El Invima emitió una alerta sanitaria por el jabón facial Arana Shop, cuya autorización fue cancelada y cuya comercialización en Colombia es considerada ilegal.

¡Ojo si lo usa! Invima lanzó alerta por famoso jabón facial que venden en redes sociales

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización del jabón facial Arana Shop, un producto que se promociona ampliamente en redes sociales y plataformas digitales, pero que actualmente no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente para su venta en Colombia.

La entidad explicó que este cosmético estaba amparado por la NSOC21441-23CO; sin embargo, dicha autorización fue cancelada el 13 de enero de 2026.

En consecuencia, la distribución y comercialización del jabón facial Arana Shop en el país es considerada ilegal.

Según el Invima, los cosméticos que carecen de una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia.

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Además, no existe certeza de que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa colombiana en aspectos como su composición, fabricación, almacenamiento y origen.

La autoridad sanitaria también advirtió que se desconoce la trazabilidad del producto, por lo que no es posible verificar si fue transportado o almacenado bajo condiciones adecuadas para conservar sus propiedades.

Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato el uso del producto mientras se aclara su situación sanitaria.

Asimismo, pidió a los consumidores evitar adquirir cosméticos que no cuenten con autorización vigente y verificar esta información en la plataforma oficial de la entidad antes de realizar una compra.

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