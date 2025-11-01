Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Choque con dos camiones en la Av. Paralela dejó a un motociclista muerto

Un choque mortal registrado sobre las 06:24 de la mañana de este 1 de noviembre, dejó como saldo una persona muerta en un siniestro de tránsito que involucró a una moto y dos camiones, según el reporte preliminar de las autoridades.

El choque ocurrió en sentido Norte–Sur, en la Avenida Paralela, a la altura de Toscana.

Al momento del reporte las autoridades de tránsito mantuvieron la vía intervenida para adelantar las labores de inspección y el proceso de levantamiento, mientras se coordinaban las rutas alternas para mitigar el impacto en la movilidad.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Las autoridades de tránsito y de criminalística continuaron en el lugar para determinar la dinámica exacta del accidente, establecer responsabilidades y adelantar las diligencias judiciales y forenses correspondientes.

