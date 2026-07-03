Invima lanzó alerta por crema viral en TikTok: piden dejar de usarla de inmediato

Resumen: El Invima emitió una alerta sanitaria por la crema SéBella, un producto viral en TikTok e Instagram que se comercializa sin autorización en Colombia.

Crema SéBella quedó en el centro de una alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que pidió a los colombianos suspender de inmediato su uso tras detectar que el producto se comercializa de manera ilegal en el país.

La entidad expidió la Alerta Sanitaria No. 197-2026 luego de recibir denuncias ciudadanas y comprobar que la crema SéBella es promocionada y vendida a través de plataformas como TikTok e Instagram, donde ha ganado popularidad mediante videos y publicaciones que destacan supuestos beneficios para la piel.

De acuerdo con el Invima, el cosmético no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para fabricar, importar y comercializar este tipo de productos en Colombia. Por esta razón, fue clasificado como un producto fraudulento.

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La autoridad sanitaria explicó que tampoco existe información que permita identificar al fabricante, importador o titular del registro sanitario, lo que impide verificar el origen, la calidad, la seguridad y las condiciones en las que ha sido elaborado o distribuido.

Aunque en redes sociales la crema SéBella es presentada como un tratamiento natural para hidratar y proteger la piel, el Invima aclaró que esas afirmaciones no han sido evaluadas ni cuentan con respaldo oficial.

Como medida preventiva, el organismo recomendó a quienes ya adquirieron el producto suspender su uso y evitar comprar cosméticos que no tengan registro sanitario o NSO, especialmente cuando son ofrecidos por redes sociales o sitios web no autorizados.

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