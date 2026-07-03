Resumen: Hidroituango propuso revivir la hora Gaviria para ahorrar energía y reducir el riesgo de apagones durante el fenómeno de El Niño en Colombia.

¿Qué es la ‘hora Gaviria’? Esto es lo que propone Hidroituango para evitar un apagón en Colombia

La hora Gaviria volvió a entrar en la conversación nacional luego de que Hidroituango propusiera al Gobierno entrante retomar esta medida de forma temporal para reducir el consumo de energía y disminuir el riesgo de un eventual apagón durante el fenómeno de El Niño.

La iniciativa fue presentada por el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, al equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La propuesta consiste en adelantar una hora el reloj oficial del país entre agosto y noviembre, con el propósito de aprovechar durante más tiempo la luz natural en las tardes y reducir la demanda de electricidad entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., el periodo de mayor consumo.

Según los cálculos de Hidroituango, la hora Gaviria permitiría disminuir cerca del 2% del consumo nacional de energía.

Arbeláez explicó que el sistema eléctrico colombiano depende principalmente de las hidroeléctricas, mientras que muchas plantas termoeléctricas permanecen fuera de operación. Por ello, también planteó aumentar la generación térmica para preservar los niveles de los embalses antes de que el fenómeno de El Niño alcance su mayor intensidad.

Además, Hidroituango propuso crear una «mesa antiapagón» en la que participen el Gobierno, empresas generadoras y transmisoras de energía, organismos reguladores y demás actores del sector para coordinar medidas preventivas.

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El directivo aseguró que, además del cambio de horario, promover hábitos de ahorro energético en hogares, empresas y entidades públicas podría reducir la demanda entre un 5% y un 7%. En su concepto, la combinación de estas acciones ayudaría a evitar restricciones en el suministro eléctrico.

La hora Gaviria fue aplicada en Colombia durante el racionamiento de energía de 1992 y, según Hidroituango, podría convertirse nuevamente en una herramienta para enfrentar los desafíos energéticos que traería el próximo fenómeno de El Niño.

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