Bonfiest Plus falsificado estaría circulando en Colombia: Invima lanzó alerta

Resumen: Invima alertó por unidades falsificadas de Bonfiest Plus y pidió no consumir el lote 5H6839, con vencimiento en junio de 2027.

El Invima lanzó una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de unidades falsificadas de Bonfiest Plus, luego de que el titular del registro sanitario, TECNOFAR TQ S.A.S., notificara la existencia de un lote fraudulento que estaría circulando en Colombia.

Se trata del lote 5H6839, con fecha de vencimiento en junio de 2027. De acuerdo con la autoridad sanitaria, las unidades identificadas no corresponden al medicamento original, por lo que se desconoce qué sustancias contienen y bajo qué condiciones fueron fabricadas.

El Invima advirtió que consumir este Bonfiest Plus falsificado puede representar un riesgo para la salud, debido a que no existen garantías sobre la composición ni la concentración de sus componentes.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que una dosis no controlada de sustancias presentes en el producto original, como ácido acetilsalicílico y cafeína, puede aumentar el riesgo de efectos adversos, entre ellos hemorragias gastrointestinales, úlceras y alteraciones del ritmo cardíaco.

Lea también: ¡Se apagó una figura del vallenato! Murió Fabio Torres, ‘El Rector’, amigo cercano de Silvestre Dangond

Además, según la alerta, los productos fraudulentos podrían contener materiales que no son aptos para el consumo humano, como tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes, utilizados presuntamente para imitar el polvo efervescente del medicamento.

Así puede identificar el Bonfiest Plus falsificado

El Invima señaló varias diferencias entre las unidades fraudulentas y el producto original. Entre ellas están errores de ortografía en el empaque, números de código de barras con características diferentes, menor nitidez de los textos, un empaque más opaco y variaciones en el gráfico de burbujas.

También se han identificado sellados irregulares, con arrugas y burbujas de aire, además de la ausencia del sistema abrefácil que tiene la presentación original. La impresión del número de lote también presenta diferencias frente al medicamento legítimo.

La entidad recomendó a quienes tengan este producto no consumirlo y reportar cualquier sospecha de falsificación. Si una persona presenta una reacción adversa después de haberlo ingerido, debe informar al Invima y proporcionar datos sobre el lugar, página web o red social donde adquirió el medicamento.

Asimismo, la autoridad sanitaria pidió comprar medicamentos únicamente en establecimientos y canales autorizados, además de verificar siempre su procedencia y registro sanitario.

El Invima recordó que el Bonfiest Plus original, en presentación de granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos, cuenta con el registro sanitario INVIMA 2022M-0004285-R2 vigente en Colombia.

Más noticias de Colombia