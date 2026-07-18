Violenta incursión armada en Caucasia deja un muerto y dos personas desaparecidas

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Resumen: Un ataque armado en el corregimiento Cuturú, en Caucasia, dejó un hombre muerto y dos personas desaparecidas. Autoridades desplegaron un operativo en la zona.

Un ataque armado ocurrido en el corregimiento de Cuturú, zona rural del municipio de Caucasia, Antioquia, dejó como saldo un hombre asesinado y dos personas desaparecidas.

El hecho se registró cuando varios hombres armados, que se movilizaban en una camioneta y portaban armas largas, irrumpieron en la población, generando pánico entre los habitantes.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes ingresaron directamente al corregimiento y asesinaron a Henry, de 48 años. Posteriormente, obligaron a dos personas a subir al vehículo en el que se movilizaban y huyeron del lugar.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero de las víctimas y avanzan en las labores de búsqueda.

Tras conocerse el ataque armado, la alcaldía activó los protocolos de seguridad en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía y demás entidades competentes.

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Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Caucasia, José Alejandro Payares, quien indicó que la respuesta institucional fue inmediata una vez se tuvo conocimiento de los hechos.

El funcionario también expresó su solidaridad con los habitantes de Cuturú y rechazó lo sucedido. Además, anunció el despliegue de un amplio operativo con presencia de la Fuerza Pública y la Fiscalía para recuperar el control del corregimiento, reforzar la seguridad y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Las autoridades señalaron que las operaciones continuarán de manera conjunta en la zona con el propósito de ubicar a las dos personas desaparecidas y esclarecer las circunstancias del ataque armado.

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