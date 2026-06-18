Invías iniciará instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo

Resumen: Invías anunció el inicio de la fase de ingeniería para instalar los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, condicionado a solucionar filtraciones de agua.

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció el inicio de una etapa clave para la puesta en funcionamiento del Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Se trata de la fase de ingeniería para la instalación de los equipos electromecánicos que permitirán la operación segura de esta megaobra que conectará a Medellín con la región de Urabá.

Según explicó el director de Invías, Juan Guillermo Jiménez, las actividades iniciales incluyen el inventario, recibo y entrega de infraestructura, además de la instalación de canalizaciones y la ejecución de obras civiles necesarias para el montaje de los sistemas tecnológicos del túnel.

Sin embargo, el avance del proceso estará condicionado a que la Gobernación de Antioquia, encargada de algunas obras civiles complementarias, solucione las filtraciones de agua y las goteras que persisten en las galerías de evacuación y en el túnel de servicio.

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“Es indispensable corregir estos problemas antes de instalar equipos y cableado de alta tecnología que no pueden estar expuestos a la humedad. Estamos hablando de elementos muy costosos que requieren condiciones adecuadas para su funcionamiento”, señaló el funcionario.

Los equipos electromecánicos contemplan sistemas de ventilación, iluminación, comunicaciones, monitoreo, control de tráfico, señalización inteligente, detección y atención de emergencias, además de mecanismos de protección contra incendios y centros de control. La inversión en estos componentes supera los 496.000 millones de pesos.

El Túnel del Toyo, oficialmente denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, cuenta con una longitud cercana a los 9,7 kilómetros y será el túnel carretero más largo de América.

De acuerdo con Invías, la infraestructura principal ya se encuentra terminada y lista para recibir los sistemas tecnológicos, cuya instalación podría extenderse hasta por 17 meses.

Las autoridades destacaron que esta nueva fase representa el paso de la construcción física hacia la preparación operativa de una obra estratégica que fortalecerá la conexión entre Antioquia, el Urabá y los puertos del Caribe colombiano.

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