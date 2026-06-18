Bogotá declara alerta amarilla en hospitales por la segunda vuelta presidencial

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Resumen: Bogotá declaró alerta amarilla en toda la red hospitalaria durante la segunda vuelta presidencial para garantizar atención oportuna ante cualquier emergencia.

Las autoridades de salud anunciaron la declaratoria de alerta amarilla en Bogotá para toda la red hospitalaria pública y privada con motivo de la segunda vuelta presidencial que se realizará este fin de semana.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la jornada electoral.

La decisión comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio y permanecerá vigente hasta las 6:00 de la tarde del lunes 22 de junio.

Durante este periodo, las instituciones prestadoras de salud deberán reforzar sus equipos de trabajo, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos y mantener activos los protocolos de atención de urgencias y emergencias.

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La Secretaría Distrital de Salud indicó que la alerta amarilla en Bogotá permitirá coordinar toda la capacidad hospitalaria de la ciudad para responder de manera oportuna a cualquier incidente relacionado con la alta movilización de ciudadanos durante el proceso democrático.

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Como parte del plan de contingencia, la alcaldía dispondrá de ambulancias en puntos estratégicos de gran afluencia de personas. Habrá unidades medicalizadas en la Plaza de Bolívar y Corferias, además de una ambulancia básica en Unicentro. La Cruz Roja también apoyará la operación con cinco ambulancias adicionales.

Además del despliegue asistencial, las autoridades mantendrán presencia permanente en el Comité Operativo de Emergencias y realizarán monitoreo continuo de la situación durante todo el fin de semana electoral.

La alerta amarilla en Bogotá busca garantizar la continuidad de los servicios médicos y una respuesta rápida ante cualquier emergencia que pueda registrarse durante las elecciones presidenciales.

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