Invías confirma ataque cibernético: paraliza permisos de carga y genera retrasos

Resumen: El Invías confirmó un ataque cibernético que afectó sus sistemas y paralizó temporalmente los permisos de carga extra dimensionada. La entidad trabaja para restablecer el servicio.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que fue víctima de un ataque cibernético el pasado 9 de diciembre, situación que afectó parte de sus plataformas de información en todo el país.

Debido a esta falla, el trámite de permisos para el transporte de carga extradimensionada quedó suspendido temporalmente, generando preocupación entre transportadores y empresas que dependen de esta autorización para movilizar maquinaria pesada y mercancías especiales.

Según el comunicado oficial, el incidente provocó anomalías internas en varios sistemas institucionales, lo que impide gestionar solicitudes y emitir permisos.

Técnicos del Invías explicaron que hasta la fecha aún continúan evaluando el impacto interno, identificando la afectación real y estimando el tiempo de recuperación. De manera paralela, adelantan acciones para restablecer completamente el servicio.

La entidad aseguró que está aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventos, en coordinación con autoridades nacionales y equipos especializados en ciberseguridad. Mientras avanzan los procesos de mitigación, los demás servicios del Invías continúan funcionando con normalidad, incluyendo la atención regular en su página web y los correos institucionales.

