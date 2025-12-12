El histórico club FC Haka Valkeakoski, que ostenta un palmarés de 20 títulos nacionales, consumó su descenso, un hecho que desencadenó la furia de algunos de sus seguidores.

En un acto de vandalismo y desesperación, presuntamente un grupo de adolescentes, provocaron un incendio que devastó una de las tribunas de su emblemático estadio, el Tehtaan kenttä.

Este recinto deportivo, construido originalmente en 1934, era considerado uno de los estadios más importantes del país nórdico y un símbolo de la comunidad de Valkeakoski.

La ira por el descenso del FC Haka, que terminó último del Grupo B con apenas 17 puntos, se tradujo en la destrucción de la tribuna final, que era de estructura de madera.

El incendio no solo consumió la gradería, sino que también dañó parcialmente el campo de juego, dejándolo inutilizable.

¡No aguantaron una más! Hinchas incendian mítico estadio tras descenso de su equipo

El suceso ha generado una profunda consternación en toda la estructura del club. Marko Laaksonen, presidente de la junta directiva del FC Hakan, lamentó el incidente, calificándolo como un “duro golpe para toda la comunidad del club”.

Laaksonen afirmó que “todos, desde los jugadores hasta la afición, estamos profundamente conmocionados. El suceso, sorpresivo e incontrolable, afecta a muchos y socava la sensación de seguridad”.

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante la conflagración. La excelente y oportuna labor del Servicio de Rescate y otros operadores fue crucial para evitar que las llamas se propagaran y protegieran el resto de los edificios del complejo deportivo de Tehtaas.

El FC Haka no solo deberá afrontar ahora la realidad de jugar en una división inferior, sino también la ardua tarea de reconstruir parte de su casa, víctima colateral de la frustración deportiva.

