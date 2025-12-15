‘Vuelve y juega’: Invías citó comunicado del ELN durante paro armado y desató polémica

Resumen: Polémica nacional por trino de Invías que citó un comunicado del ELN durante el paro armado. Gobernador de Antioquia rechazó el hecho.

En medio del paro armado decretado por el ELN en Colombia, que ya deja múltiples actos terroristas en distintas regiones del país y una grave afectación al orden público, se desató una fuerte polémica tras la publicación de un mensaje desde una cuenta oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías) que citó un comunicado del grupo armado ilegal.

El hecho generó un amplio rechazo en sectores políticos y ciudadanos, al considerar que una entidad del Estado habría terminado amplificando un mensaje de una organización terrorista en medio de una escalada de violencia que mantiene en alerta a la población.

El trino, publicado sobre las 11:22 de la mañana y eliminado alrededor de las 2:25 de la tarde de este lunes 15 de diciembre, hacía referencia directa al anuncio del ELN sobre el inicio del paro armado entre el 14 y el 17 de diciembre, e incluía recomendaciones como evaluar la necesidad de desplazarse, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados por canales oficiales durante esos días.

Aunque el mensaje fue borrado, las capturas del mensaje circularon ampliamente en redes sociales y generaron críticas por parte de autoridades locales, quienes consideraron que el enfoque del Estado debería ser la acción contundente contra el terrorismo, y no la difusión de advertencias basadas en comunicados ilegales.

Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Esto es una vergüenza para el país y el Estado de derecho: una entidad oficial de primer nivel nacional haciéndole eco a un comunicado terrorista del ELN”, afirmó el mandatario departamental.

Hasta el momento, Invías no ha emitido un pronunciamiento oficial explicando las razones de la publicación ni las circunstancias que llevaron a su posterior eliminación.

El silencio institucional ha incrementado el malestar en medio de un contexto marcado por banderas del ELN, ataques armados, cierres viales y amenazas en varias zonas del país.

