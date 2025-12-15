La menor Wendy Jimena Ramírez desapareció en Anorí

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Wendy Jimena Ramírez Peña, de 16 años, desapareció el 13 de diciembre de 2025 en el área urbana de Anorí, Antioquia .

Wendy Jimena Ramírez Peña, de 16 años, desapareció el 13 de diciembre de 2025 en el área urbana de Anorí, Antioquia.

Al momento de su desaparición, tenía contextura delgada, rostro ovalado y piel blanca. Su cabello es corto, ondulado y castaño oscuro, y posee ojos medianos de color café. Sus rasgos incluyen nariz recta, boca mediana con labios gruesos y orejas perforadas.

En cuanto a vestimenta, llevaba una camiseta, blusa, pantalón jean y zapatos negros con rayas blancas. Sus accesorios incluían aretes y un topito.

Presenta cicatrices por quemaduras en ambas piernas, lo que constituye una señal particular que puede ayudar en su identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes