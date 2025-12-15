Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Wendy Jimena Ramírez desapareció en Anorí

    Desapareció el 13 de diciembre de 2025 en el área urbana de Anorí, Antioquia

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Wendy Jimena Ramírez desapareció en Anorí

    Resumen: Wendy Jimena Ramírez Peña, de 16 años, desapareció el 13 de diciembre de 2025 en el área urbana de Anorí, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Wendy Jimena Ramírez Peña, de 16 años, desapareció el 13 de diciembre de 2025 en el área urbana de Anorí, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, tenía contextura delgada, rostro ovalado y piel blanca. Su cabello es corto, ondulado y castaño oscuro, y posee ojos medianos de color café. Sus rasgos incluyen nariz recta, boca mediana con labios gruesos y orejas perforadas.

    En cuanto a vestimenta, llevaba una camiseta, blusa, pantalón jean y zapatos negros con rayas blancas. Sus accesorios incluían aretes y un topito.

    Presenta cicatrices por quemaduras en ambas piernas, lo que constituye una señal particular que puede ayudar en su identificación.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.