Invías anuncia obras para mitigar inundaciones en Puerto Triunfo

Resumen: Las fuertes lluvias dejaron viviendas inundadas, cientos de afectados y una protesta que paralizó por horas la autopista Medellín-Bogotá. Ahora, las autoridades anunciaron una millonaria inversión para enfrentar la problemática.

Las recientes inundaciones en Puerto Triunfo que dejaron cerca de 200 personas afectadas y provocaron bloqueos sobre la autopista Medellín-Bogotá derivaron en un anuncio de inversión por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), que destinará recursos para ejecutar obras de mitigación en la zona.

Las emergencias fueron ocasionadas por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en este municipio del Magdalena Medio antioqueño.

De acuerdo con las autoridades locales, las comunidades más afectadas se encuentran en las veredas El Hueco, Las Mercedes y Tres Ranchos, donde varias viviendas resultaron anegadas.

En Tres Ranchos se reportaron algunos de los mayores impactos de la emergencia. Habitantes de la zona compartieron imágenes en redes sociales que evidenciaron el ingreso de agua a las viviendas, alcanzando niveles cercanos a los 30 centímetros.

Sin embargo, los pobladores han insistido en que las inundaciones en Puerto Triunfo no obedecen únicamente a las precipitaciones. Según las comunidades, desde hace varios años existen problemas asociados al drenaje y al manejo de aguas en sectores cercanos a la autopista Medellín-Bogotá, situación que habría contribuido al agravamiento de la emergencia.

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La falta de soluciones definitivas llevó a los damnificados a realizar una protesta que incluyó el bloqueo temporal de la vía nacional en el kilómetro 105, en el tramo comprendido entre Santuario y Caño Alegre.

Tras la manifestación, una comisión de Invías se desplazó hasta la zona para evaluar las condiciones del sector y dialogar con la comunidad. La entidad anunció una inversión de $42 mil millones de pesos para adelantar obras que permitan reducir el riesgo de nuevas afectaciones.

Según los reportes técnicos conocidos durante la visita, la acumulación de residuos sólidos y materiales arrastrados por las crecientes redujo la capacidad hidráulica de los drenajes, lo que contribuyó al aumento de las inundaciones en Puerto Triunfo.

Invías reconoció además que inicialmente esperaba atender la problemática mediante el contrato de mantenimiento vigente en la autopista, pero explicó que otras emergencias y necesidades prioritarias impidieron ejecutar las intervenciones requeridas.

Ahora, las autoridades avanzan en la estructuración de las obras que buscan ofrecer una solución de largo plazo a las comunidades afectadas.

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