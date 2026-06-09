Resumen: Un holandés requerido por narcotráfico y blanqueo de capitales fue capturado en un hotel de El Poblado, Medellín, durante un operativo de Migración Colombia e Interpol.

Ciudadano holandés fue capturado en un hotel de El Poblado: era buscado por narcotráfico

Un ciudadano holandés fue detenido en Medellín durante un operativo realizado por Migración Colombia y la Interpol, luego de que las autoridades detectaran que era requerido internacionalmente por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y blanqueo de capitales.

El procedimiento se desarrolló en el sector de El Poblado, donde fue ubicado el holandés capturado tras una alerta generada en los sistemas de información de Migración Colombia.

Según la entidad, el extranjero era solicitado mediante una circular roja emitida por las autoridades de los Países Bajos.

De acuerdo con la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, la detención fue posible gracias al trabajo adelantado por el Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia-Chocó, unidad que durante este año ha participado en la identificación de ciudadanos extranjeros requeridos por organismos judiciales internacionales.

Las autoridades explicaron que el extranjero capturado fue localizado en un hotel de El Poblado después de que se confirmara la vigencia de una orden internacional en su contra. Tras verificar la información, funcionarios migratorios coordinaron las acciones que permitieron su ubicación y posterior detención.

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Según los requerimientos judiciales, el extranjero sería señalado como presunto coordinador y financiador de una organización transnacional dedicada al narcotráfico, con operaciones que tendrían alcance en los Países Bajos y Finlandia.

Los registros migratorios indican que el hombre había ingresado a Colombia el pasado 3 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Sin embargo, en ese momento no existía ninguna alerta activa en los sistemas de control migratorio, ya que la notificación internacional fue incorporada dos días después, el 5 de junio.

Una vez adelantados los procedimientos correspondientes, el holandés capturado fue dejado a disposición de la Policía Nacional para continuar con los trámites legales derivados de la solicitud internacional.

Migración Colombia reiteró que mantiene operativos permanentes en Medellín y el área metropolitana con el objetivo de identificar y ubicar a extranjeros que puedan estar vinculados con estructuras criminales de alcance internacional.

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