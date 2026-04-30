Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades investigan el presunto uso de menores como escudos humanos durante protestas en Bogotá; el caso genera rechazo nacional.

¡Los usaron de escudos! Denuncian uso de niños en protestas indígenas en Bogotá

El uso de menores como escudos humanos durante recientes protestas en el centro de Bogotá desató una fuerte reacción de rechazo por parte de autoridades y ciudadanía.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Ministerio del Interior, donde se registraron enfrentamientos y bloqueos en medio de manifestaciones protagonizadas por comunidades indígenas.

Videos difundidos en redes sociales evidenciarían cómo niños de corta edad fueron ubicados en la primera línea de la protesta, presuntamente para impedir la intervención de la fuerza pública.

Esta situación generó preocupación institucional, al considerar que el uso de menores como escudos los expone a riesgos físicos y vulnera sus derechos fundamentales.

Lea también: ¡Caos por BTS en Bogotá! Fans denuncian cancelación de boletas a pocos meses del concierto: ¿qué dice Ticketmaster?

Desde la alcaldía de Bogotá se informó que ya se habían presentado múltiples denuncias ante la Fiscalía General de la Nación relacionadas con situaciones que van más allá de la protesta social, incluyendo posibles vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, según lo manifestado por funcionarios locales, varios de estos procesos no registrarían avances significativos.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La tensión en la zona aumentó luego de que un grupo de manifestantes permaneciera en instalaciones oficiales, lo que obligó la intervención de unidades especializadas para habilitar corredores humanitarios y permitir la salida de personas que se encontraban en el lugar. En medio de estos operativos, se habrían presentado los hechos que hoy son materia de investigación.

Por su parte, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazaron lo ocurrido y anunciaron acciones legales para esclarecer responsabilidades.

Mientras avanzan las investigaciones, el llamado de las entidades es a proteger los derechos de los menores y garantizar que no sean utilizados en medio de conflictos sociales o manifestaciones, priorizando su bienestar y seguridad.

Más noticias de Bogotá