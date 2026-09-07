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Resumen: Una fuerte detonación en una zona limítrofe entre Antioquia y Bolívar dejó daños en viviendas y entables mineros, además de un cráter de grandes dimensiones. Las autoridades investigan el origen del explosivo y manejan varias hipótesis sobre lo ocurrido, mientras el Ejército negó haberlo lanzado. No hubo personas heridas.

Investigan detonación que causó daños en viviendas y entables mineros en zona limítrofe de Antioquia y Bolívar

Una explosión registrada durante el mediodía del domingo generó preocupación entre habitantes de las veredas El Paraíso, en Segovia, Antioquia, y Mina Nueva, en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

El artefacto cayó en inmediaciones del sector conocido como barrio Chino, donde hay viviendas y estructuras utilizadas para actividades mineras. La detonación ocasionó daños materiales y dejó un cráter de grandes dimensiones.

De acuerdo con las denuncias conocidas inicialmente, el explosivo habría caído a unos 50 metros de algunas viviendas. Aunque el hecho generó temor entre los habitantes, no se reportaron personas heridas.

HILO | 🚨 DENUNCIA PÚBLICA Y LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO NACIONAL 📅 06 de septiembre de 2026

📍 Barrio Chino, vereda El Paraíso, límites con Mina Nueva, Santa Rosa, Sur de Bolívar. pic.twitter.com/zaJQvnHPlb — Cahucopana Nordeste (@CAHUCOPANA) September 6, 2026

Hipótesis sobre el origen del explosivo

Tras la explosión comenzó a circular una versión según la cual el artefacto habría sido lanzado desde una instalación militar ubicada en la zona.

Sin embargo, el Ejército Nacional negó haber realizado actividades operativas o ejercicios militares cerca del lugar durante la jornada y descartó que alguna de sus unidades hubiera lanzado el artefacto.

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Mientras avanzan las verificaciones, surgió otra hipótesis sobre el origen de la detonación.

Según información conocida por Caracol Radio, las autoridades manejan la posibilidad de que integrantes del Frente 4 de las disidencias estuvieran manipulando un artefacto explosivo en la zona y que este se hubiera activado accidentalmente. Esta versión permanece bajo investigación y, por ahora, no constituye una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Una fuerte explosión generó daños en viviendas y entables mineros en una zona entre Segovia, Antioquia, y el sur de Bolívar. Aunque no hubo personas heridas, habitantes del sector solicitaron esclarecer qué originó el hecho. pic.twitter.com/t6rwb9JQCF — Mauricio Vanegas (@Marovaan) September 7, 2026

Presencia de grupos armados en la zona

En este territorio tienen presencia diferentes estructuras armadas ilegales, entre ellas el Frente José Antonio Galán del ELN, estructuras del Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias. No obstante, la presencia de estos grupos en la zona no permite atribuirles responsabilidad en la detonación.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión y determinar el origen del artefacto.

Hasta el momento, está confirmado que la detonación causó daños materiales cerca de viviendas y de una estructura utilizada para actividades mineras, sin dejar personas heridas. La investigación busca esclarecer de dónde provino el explosivo y qué ocurrió antes de su detonación.