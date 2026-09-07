Resumen: Habitantes de Támesis protagonizaron una movilización pacífica en rechazo a la decisión de cinco concejales de votar en contra del proyecto de pavimentación urbana y construcción de placa huellas rurales. Durante la marcha, familias, campesinos y conductores exigieron infraestructura vial digna, argumentando que el mal estado de las calles y caminos veredales afecta gravemente la movilidad diaria y el transporte de productos agrícolas, obstaculizando el desarrollo y bienestar de toda la comunidad.

Cinco concejales tienen frenada la pavimentación de las vías en Támesis y la gente salió a protestarles

Una multitudinaria manifestación pacífica recorrió las calles de Támesis luego de que cinco concejales votaran en contra del proyecto destinado a la pavimentación del casco urbano y el desarrollo de placa huellas en la zona rural. Familias completas, comerciantes, conductores y campesinos provenientes de distintas veredas se sumaron a una jornada de protesta con la que exigieron infraestructura vial digna para el municipio.

La decisión de los cabildantes generó un descontento generalizado entre los habitantes, quienes consideran que el acondicionamiento de las vías es una urgencia histórica y no un asunto aplazable. Durante la marcha, los asistentes recalcaron que el mal estado del pavimento y los caminos veredales impacta de forma directa la calidad de vida de los ciudadanos, afectando la movilidad diaria y limitando el crecimiento económico de la región.

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El sector agrícola tuvo una presencia protagónica en la movilización. Decenas de campesinos se desplazaron en sus vehículos de trabajo para visibilizar las dificultades a las que se enfrentan diariamente al intentar trasladar sus cosechas hacia los centros de acopio y distribución. Según expusieron los voceros de la jornada, la falta de placa huellas en las zonas rurales incrementa los costos de transporte, deteriora los vehículos y pone en riesgo el sustento de las familias que garantizan la seguridad alimentaria del territorio.

A lo largo del recorrido, la marcha se caracterizó por su carácter cívico, respetuoso y articulado. Los líderes de la convocatoria destacaron que la intención de la ciudadanía no es generar divisiones, sino enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de priorizar proyectos que beneficien a toda la comunidad por encima de las posturas políticas.

La jornada culminó con un acto simbólico en el centro del municipio, donde la población reiteró su compromiso de defender el desarrollo local y continuar exigiendo inversiones que garanticen calles transitables, mayor conectividad con el campo y mejores oportunidades para el futuro de Támesis.

¡El colmo pues! Habitantes de Támesis salieron a protestar porque 5 concejales se negaron a pavimentar el pueblo