    Video

    Investigan a hombre que disparó al aire frente a conjunto residencial en Suba, Bogotá

    Un hombre se bajó de una camioneta y empezó a disparar al aire frente a un conjunto residencial en la Av. Boyacá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Investigan a hombre que disparó al aire frente a conjunto residencial en Suba, Bogotá

    Resumen: Un hombre disparó al aire en la Avenida Boyacá con 130 (Suba), impactando un edificio. La Policía investiga el caso tras recibir una alerta de pánico. El responsable es un residente del conjunto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hombre generó pánico en el sector de la Colina, en la localidad de Suba, en Bogotá, al realizar disparos al aire en repetidas ocasiones tras descender de un vehículo blanco frente a un conjunto residencial.

    Los hechos, ocurridos en la Avenida Boyacá con calle 130, son investigados por las autoridades.

    Videos de vigilancia captaron el momento exacto en que el sujeto, vestido con camiseta negra y jean, comienza a disparar mientras bajaba de una camioneta y luego repite la acción al llegar a la portería del conjunto residencial.

    De manera preliminar, se conoció que uno de los proyectiles impactó en el quinto piso de una de las torres.

    El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los uniformados acudieron al sitio tras el llamado de alerta de los vecinos. Sin embargo, cuando llegaron, no encontraron a nadie, ni siquiera a los denunciantes.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Pese a la falta de colaboración inicial, la Policía sí atendió el caso. Información extraoficial indica que el autor del hecho, que se habría escondido tras el incidente, es residente del piso 16 del mismo edificio.

    Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad y recogiendo las declaraciones de los testigos para identificar plenamente al individuo y el arma utilizada, con el fin de determinar si contaba con permiso de porte legal.

    El general Cristancho aseguró que el responsable será judicializado una vez sea identificado.

