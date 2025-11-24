La delegación colombiana cerró una jornada histórica en el BMX Freestyle de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, demostrando un dominio absoluto en la disciplina.

Con un balance de dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, los atletas nacionales se consolidaron como la potencia a vencer en el Complejo Costa Verde, dejando en alto el nombre del país y superando las expectativas en cada recorrido.

El camino hacia el éxito comenzó el domingo con las pruebas clasificatorias, donde los deportistas colombianos mostraron su potencial.

En la rama femenina, las hermanas Queen Saray Villegas (72.05) y Lizsurley Villegas (71.95) se apoderaron de las dos primeras plazas.

Los hombres no se quedaron atrás: Luis Rincón clasificó en la primera posición con 86.64 puntos, mientras que Sebastián Cuéllar se aseguró un puesto en la final en la tercera casilla, con un puntaje de 79.53.

¡Colombia vuela alto! BMX Freestyle de Lima 2025 se tiñe de Oro y Plata con una actuación histórica

La gran final se disputó este lunes 24 de noviembre y entregó las mayores emociones, con dos recorridos para cada competidor.

En la categoría femenina, Queen Saray Villegas ratificó su favoritismo al llevarse la medalla de oro con una puntuación de 75.00.

Su hermana Lizsurley se unió al podio con la presea de bronce (70.00), quedando la plata para la chilena Catalina Henríquez (74.00), en una reñida competencia que destacó el alto nivel.

Finalmente, la rama masculina completó la hazaña nacional con otro doblete en el podio. Luis Rincón se colgó el oro con una impresionante actuación que le valió 91.66 puntos, mientras que su compatriota Sebastián Cuéllar aseguró la medalla de plata con un sólido 89.00.

El podio lo cerró el local Job Arnol Montañez con el bronce (81.00). Con estos resultados, Colombia finaliza su participación en el BMX Freestyle con un balance de cuatro medallas, reafirmando su hegemonía bolivariana.

