El DIM será juez del América de Cali: Convocados del ‘Poderoso’ para recibir a ‘La Mecha’

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM), ya clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, recibirá al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot con el objetivo de conseguir una victoria que le asegure ser cabeza de grupo y obtener el "punto invisible". Para este crucial encuentro, el técnico Alejandro Restrepo ha convocado a sus principales figuras, incluyendo a Éder Chaux, Daniel Londoño, Fainer Torijano, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, y los delanteros Ménder García, Jáder Valencia y Brayan León, para el partido que se jugará simultáneamente con el resto de la jornada a las 7 de la noche.