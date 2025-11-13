El DIM será juez del América de Cali: Convocados del ‘Poderoso’ para recibir a ‘La Mecha’

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM), ya clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, recibirá al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot con el objetivo de conseguir una victoria que le asegure ser cabeza de grupo y obtener el "punto invisible". Para este crucial encuentro, el técnico Alejandro Restrepo ha convocado a sus principales figuras, incluyendo a Éder Chaux, Daniel Londoño, Fainer Torijano, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, y los delanteros Ménder García, Jáder Valencia y Brayan León, para el partido que se jugará simultáneamente con el resto de la jornada a las 7 de la noche.
El DIM ya clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, se prepara para recibir al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.
El rojo de la montaña buscará una victoria ante los escarlatas del Valle de Aburrá que les permita quedar inscritos como cabezas de grupo y con ello tener el punto invisible.
Para lograr esos tres puntos del ‘Poderoso’, el técnico Alejandro Restrepo convocó a Éder Chaux, Washington Aguirre y Léyser Chaverra.
Adicionalmente, están concentrados para el juego José Ortiz, Fainer Torijano, Daniel Londoño y Kevin Mantilla.
Igualmente están concentrados Francisco Chaverra, Juan D. Arizala, Jarlan Barrera, Yéferson Rodallega y Esneyder Mena.
Finalmente, Restrepo eligió a Alexis Serna, Luis Maturana, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval y Brayan León.
El compromiso, como el resto de los juegos, se disputará desde las 7 de la noche en el coloso de la 74.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.