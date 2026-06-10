Abren investigación a Petro por millonaria compra de aviones Gripen

Resumen: La Comisión de Acusación abrió investigación previa contra Gustavo Petro por la compra de 17 aviones Gripen. Ordenaron pruebas y solicitud de documentos.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por una denuncia relacionada con la adquisición de 17 aviones Gripen, operación anunciada por el Gobierno Nacional en noviembre de 2025 y cuyo valor superaría los $16 billones de pesos.

La decisión fue adoptada este miércoles 10 de junio mediante un auto firmado por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta, quien ordenó el inicio de las diligencias preliminares para recopilar información y establecer las circunstancias que rodearon la negociación de las aeronaves de combate fabricadas por la empresa sueca Saab.

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Como parte de las actuaciones, la congresista dispuso solicitar al Ministerio de Defensa toda la documentación relacionada con el proceso de compra de los aviones Gripen.

Asimismo, ordenó la práctica de varias pruebas y requerimientos dirigidos a diferentes entidades del Estado.

Dentro de las medidas adoptadas también se encuentra la solicitud de información a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para conocer si existen actuaciones o procesos relacionados con los hechos denunciados.

De igual forma, el auto contempla recibir una declaración jurada del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, con el fin de obtener información sobre el proceso de adquisición de las aeronaves.

Otro de los puntos incluidos en la decisión es la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe e investigue los hechos denunciados que involucran a Verónica Alcocer, según quedó consignado en el documento expedido por la representante investigadora.

La compra de los aviones Gripen fue presentada por el Gobierno como una estrategia para fortalecer las capacidades de defensa aérea del país. Sin embargo, la operación ha generado cuestionamientos y denuncias que ahora serán objeto de verificación por parte de la Comisión de Acusación.

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