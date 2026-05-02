¡Financiación bajo lupa! CNE investiga financiación de campaña de Iván Cepeda

Resumen: CNE abre indagación contra Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña política en 2025.

La financiación de campañas vuelve al centro del debate político en Colombia tras la apertura de una indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso busca establecer si hubo posibles irregularidades en los recursos utilizados durante su aspiración en la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 2025.

La decisión se tomó luego de que el organismo electoral recibiera varias denuncias de ciudadanos, entre ellos el congresista Jota Pe Hernández y el exconcejal Juan Martín Bravo, quienes cuestionaron algunos movimientos financieros reportados en la campaña. Según los señalamientos, existirían aportes que podrían exceder los límites establecidos por la ley.

En particular, se analiza el registro de contribuciones provenientes de la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y de su representante legal, por montos que, sumados, superarían el porcentaje permitido de financiación privada en una campaña electoral. Este punto ha generado dudas sobre el cumplimiento de las normas vigentes.

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De acuerdo con la legislación colombiana, específicamente la Ley 1475 de 2011, los aportes individuales no pueden superar el 10% del total autorizado de gastos. Por esta razón, el CNE inició la verificación para determinar si se vulneró este límite en la financiación reportada.

Como parte del procedimiento, la autoridad electoral solicitó al senador Cepeda que, en un plazo determinado, entregue su versión de los hechos y presente los documentos que respalden los ingresos de su campaña. Asimismo, requirió a la empresa involucrada que aporte soportes que permitan esclarecer el origen de los recursos consignados.

Por ahora, se trata de una fase preliminar, lo que significa que no hay conclusiones definitivas ni sanciones.

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