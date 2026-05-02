Resumen: El operativo tomó un giro inesperado y violento cuando los uniformados intentaron solicitar ayuda para trasladar al sospechoso lesionado al hospital

Mató a su madre, se autolesionó y casi apuñala a la policía: el trágico matricidio en Caldas

Minuto30.com .- La madrugada de este viernes 1 de mayo, el municipio de Caldas amaneció consternado por un violento episodio al interior de una vivienda. Una mujer de 45 años, oriunda del municipio de Venecia, fue asesinada con arma blanca.

El principal sospechoso del crimen es su propio hijo, en un caso que además dejó a un policía herido durante un tenso procedimiento de captura.

Los angustiosos llamados de auxilio

La alteración del orden público se reportó exactamente a las 04:45 a.m. De acuerdo con la información oficial, la central de comunicaciones de la Policía Nacional recibió una llamada de emergencia alertando sobre los desesperados gritos de auxilio que provenían de una residencia ubicada en el barrio El Pombal.

La patrulla del cuadrante se trasladó de inmediato a la dirección señalada. Al no obtener respuesta y percibir el peligro, los uniformados se vieron en la obligación de forzar la puerta principal.

El macabro hallazgo: Al ingresar a la vivienda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la mujer tendido en el piso, con evidentes signos de violencia ocasionados por arma blanca.

Ubicación del sospechoso: Al inspeccionar el resto del inmueble, los policías ingresaron a una habitación donde hallaron al presunto agresor —quien sería el hijo de la víctima fatal— acostado en una cama y presentando también algunas lesiones.

Ataque a la autoridad y fuego cruzado

El operativo tomó un giro inesperado y violento cuando los uniformados intentaron solicitar ayuda para trasladar al sospechoso lesionado al hospital. En un aparente acto de desesperación, el sujeto sorprendió a los policías abalanzándose sobre ellos con un arma blanca.

Para repeler el inminente ataque y salvaguardar su vida, uno de los servidores policiales accionó su arma de fuego de dotación. Sin embargo, en medio de la rápida y confusa reacción, el disparo impactó al victimario y, desafortunadamente, también hirió a uno de sus propios compañeros de patrulla.

Estado de salud y curso legal

Tras lograr reducir al atacante, tanto el uniformado lesionado como el presunto homicida fueron auxiliados rápidamente y trasladados a las instalaciones del Hospital de Caldas.

Según el último reporte médico entregado por las autoridades, el estado de salud del victimario es crítico. Por su parte, los entes de investigación ya asumieron el caso para realizar la inspección técnica de la escena, esclarecer los motivos detrás del homicidio de la mujer y adelantar la respectiva judicialización del presunto responsable.