Golpe al narcomenudeo: capturan a alias ‘Chiqui’ con droga, balas y registros del negocio ilegal en Antioquia

La Policía Nacional, durante un procedimiento contra el microtráfico en el municipio de San Roque, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de ‘Chiqui’.

Según información oficial, la operación fue posible gracias a datos suministrados por una fuente humana, que permitió ubicar al sospechoso y ejecutar el operativo.

El capturado deberá responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron munición de distintos calibres, cerca de 1.200 dosis de sustancias ilícitas entre marihuana y cocaína, así como elementos utilizados para el procesamiento y distribución de droga. También fueron encontrados cuadernos con registros que, al parecer, corresponderían a la contabilidad de la actividad ilegal.

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De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Chiqui’ tendría un rol dentro de una red dedicada al microtráfico, encargándose de custodiar tanto el material bélico como los estupefacientes que posteriormente eran distribuidos en municipios cercanos como Maceo, San Roque y Caracolí.

Las autoridades también señalaron que esta estructura criminal estaría bajo la dirección de otra persona, conocida con el alias de ‘Sara’ o ‘La Revolver’, quien sería la encargada de coordinar aspectos financieros dentro de la organización.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de esta red.

Entretanto, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el delito.

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