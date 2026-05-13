CNE investiga a Invamer por presuntas fallas en encuestas políticas

Resumen: El Consejo Nacional Electoral abrió investigación contra Invamer por presuntas irregularidades técnicas en encuestas y estudios de opinión política en Colombia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación administrativa contra la firma Invamer por presuntas irregularidades relacionadas con la elaboración y divulgación de encuestas de opinión política y electoral en Colombia.

La decisión fue adoptada por la sala plena del organismo electoral durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, luego de analizar un informe técnico que advertiría posibles inconsistencias metodológicas en un estudio sobre democracia realizado por la encuestadora durante 2025.

De acuerdo con la resolución conocida tras la sesión, el proceso se originó luego de que la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas remitiera un concepto técnico definitivo relacionado con una auditoría aplicada al estudio elaborado por Invamer.

En dicho análisis se mencionan varios hallazgos que, según el CNE, no habrían sido corregidos de manera adecuada por la firma investigada.

Entre las observaciones señaladas aparecen posibles inconsistencias en el diseño muestral utilizado para las encuestas, dificultades para verificar y replicar los resultados estadísticos publicados y diferencias detectadas entre microdatos, variables digitales y factores de expansión empleados en el procesamiento de la información.

El documento también menciona cuestionamientos sobre la aplicación de controles sociodemográficos y la ausencia de soportes técnicos suficientes para validar algunos cálculos relacionados con márgenes de error y precisión estadística.

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Según el Consejo Nacional Electoral, estos aspectos podrían afectar la confiabilidad de la información difundida al público y tendrían impacto directo en la formación de opinión electoral, motivo por el cual se decidió avanzar con la apertura formal de la actuación administrativa.

Por ahora, Invamer contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar descargos, entregar pruebas y ejercer su derecho de defensa frente a los señalamientos expuestos por el organismo electoral.

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