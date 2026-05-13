Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Entró por la fuerza a un colegio y terminó capturado tras agredir a su propio hijo en Bogotá

    Un hecho de violencia dentro de un colegio terminó con un capturado luego de irrumpir por la fuerza en la institución y agredir a un menor.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Entró por la fuerza a un colegio y terminó capturado tras agredir a su propio hijo en Bogotá
    Foto de cortesía.
    Entró por la fuerza a un colegio y terminó capturado tras agredir a su propio hijo en Bogotá

    Resumen: Un hombre fue capturado en Engativá, Bogotá, tras ingresar violentamente a un colegio y atacar físicamente a su hijo menor de edad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Momentos de tensión se vivieron en una institución educativa de la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que un hombre ingresara de manera violenta al plantel para cometer una agresión contra su propio hijo, un menor de edad que se encontraba dentro de las instalaciones.

    Según el reporte entregado por las autoridades, el sujeto llegó hasta el colegio y habría forzado su ingreso tras enfrentarse con el personal de vigilancia encargado de controlar el acceso.

    De acuerdo con la información oficial, el vigilante intentó impedir la entrada del hombre, pero este reaccionó de manera agresiva y logró irrumpir en el establecimiento.

    Una vez dentro de la institución, el hombre ubicó al menor en una de las áreas comunes y comenzó la agresión física frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

    Le puede interesar: Ojo si va al concierto de Maluma: el Metro cambiará horarios y accesos este 14 de mayo

    Trabajadores y funcionarios del colegio actuaron rápidamente para detener el ataque y proteger al estudiante mientras llegaban las autoridades.

    El caso fue monitoreado en tiempo real mediante cámaras de seguridad conectadas al sistema de videovigilancia de Bogotá, lo que permitió hacer seguimiento a cada movimiento del agresor dentro del plantel educativo. Gracias a esa información, patrullas de la Policía Nacional lograron llegar en pocos minutos al sitio.

    Los uniformados interceptaron al hombre antes de que abandonara el colegio y realizaron su captura en flagrancia. Posteriormente, fue trasladado ante las autoridades judiciales para responder por el delito de violencia intrafamiliar.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las autoridades continúan adelantando el proceso judicial correspondiente mientras se brinda acompañamiento institucional al menor afectado tras la agresión ocurrida en el colegio.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.