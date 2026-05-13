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Resumen: Un hombre fue capturado en Engativá, Bogotá, tras ingresar violentamente a un colegio y atacar físicamente a su hijo menor de edad.

Entró por la fuerza a un colegio y terminó capturado tras agredir a su propio hijo en Bogotá

Momentos de tensión se vivieron en una institución educativa de la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que un hombre ingresara de manera violenta al plantel para cometer una agresión contra su propio hijo, un menor de edad que se encontraba dentro de las instalaciones.

Según el reporte entregado por las autoridades, el sujeto llegó hasta el colegio y habría forzado su ingreso tras enfrentarse con el personal de vigilancia encargado de controlar el acceso.

De acuerdo con la información oficial, el vigilante intentó impedir la entrada del hombre, pero este reaccionó de manera agresiva y logró irrumpir en el establecimiento.

Una vez dentro de la institución, el hombre ubicó al menor en una de las áreas comunes y comenzó la agresión física frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

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Trabajadores y funcionarios del colegio actuaron rápidamente para detener el ataque y proteger al estudiante mientras llegaban las autoridades.

El caso fue monitoreado en tiempo real mediante cámaras de seguridad conectadas al sistema de videovigilancia de Bogotá, lo que permitió hacer seguimiento a cada movimiento del agresor dentro del plantel educativo. Gracias a esa información, patrullas de la Policía Nacional lograron llegar en pocos minutos al sitio.

Los uniformados interceptaron al hombre antes de que abandonara el colegio y realizaron su captura en flagrancia. Posteriormente, fue trasladado ante las autoridades judiciales para responder por el delito de violencia intrafamiliar.

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Las autoridades continúan adelantando el proceso judicial correspondiente mientras se brinda acompañamiento institucional al menor afectado tras la agresión ocurrida en el colegio.

Este sujeto pasó por encima de los vigilantes del colegio de su hijo, en Engativá, para agredirlo. Todo fue captado por las cámaras del #C4Bogotá, lo que permitió su captura por violencia intrafamiliar. El uso de la tecnología y el trabajo de las autoridades ha permitido que en… pic.twitter.com/EOlCIGct3M — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 13, 2026

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