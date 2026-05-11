Cali, Jamundí y Puerto Tejada ponen la plata para blindar subestaciones tras terrorismo

Resumen: Alcaldes del AMSO destinarán 600 millones de pesos para recuperar subestaciones en Jamundí atacadas por disidencias. Inicia estrategia regional de seguridad.

En un movimiento sin precedentes para blindar el suroccidente del país contra la embestida de los grupos armados, el Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano (AMSO) ha estrenado su operatividad con una decisión contundente.

Tras el primer consejo de seguridad oficial de esta alianza regional, los alcaldes de Cali, Jamundí y Puerto Tejada sellaron un pacto para destinar cerca de $600 millones de pesos a la reconstrucción y fortalecimiento de las subestaciones de Policía de Robles y Potrerito.

Esta estrategia coordinada surge como una respuesta directa a los recientes atentados terroristas perpetrados por disidencias de las Farc, que han convertido la zona rural de Jamundí en un blanco constante de hostigamientos y drones explosivos.

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Alejandro Eder, alcalde de Cali, fue enfático al señalar que la seguridad de la capital del Valle no se puede entender de forma aislada a lo que sucede en sus municipios vecinos.

Según el mandatario, la estrategia coordinada permitirá que los delitos se ataquen de manera conjunta, entendiendo que las bandas y grupos criminales se mueven entre jurisdicciones sin distinción.

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«Nosotros vemos cómo los delitos que tienen Jamundí y Puerto Tejada son los mismos o están relacionados a los de Cali», afirmó Eder, destacando que además de ladrillos y cemento para las estaciones, se contará con el apoyo de universidades y observatorios para analizar datos y combatir con inteligencia el homicidio y el hurto.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, celebró que esta integración administrativa comience a dar frutos tangibles para sus comunidades rurales, las cuales han vivido bajo la sombra de más de 30 ataques en los últimos meses.

La inversión no solo busca recuperar la infraestructura física, sino devolverle la moral y la capacidad operativa a la Fuerza Pública en sectores estratégicos.

Con el AMSO ya en marcha, los ciudadanos de esta región esperan que esta unión sea el fin de los esfuerzos aislados y el inicio de un frente sólido contra el terrorismo, la inseguridad y los problemas de movilidad que afectan a los tres municipios hermanos.

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