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Resumen: Las autoridades desarticularon en Engativá una estructura señalada de vender estupefacientes en parques del sector. Tras ocho meses de investigación, se realizaron operativos que dejaron nueve capturados, además de la incautación de armas, droga y dinero en efectivo. Según las autoridades, la organización ocultaba la sustancia en espacios del mobiliario urbano para evadir los controles.

¡Golpe al ‘Tren del Llano’ en Engativá! Desarticulan banda que camuflaba droga en los parques

Una operación conjunta entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá permitió la desarticulación de una estructura delincuencial conocida como ‘Tren del Llano’, señalada de la venta de estupefacientes en parques del barrio Engativá Pueblo, en el occidente de la capital.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el proceso investigativo se extendió durante aproximadamente ocho meses, tiempo en el que se recolectó material probatorio mediante labores de inteligencia, seguimiento encubierto y vigilancia en coordinación con unidades del CAI Engativá.

Operativo y capturas en Bogotá

Como resultado de las diligencias, fueron capturadas nueve personas, entre ellas siete hombres y dos mujeres. Según lo informado, la mayoría serían de nacionalidad extranjera, junto con un ciudadano colombiano, presuntamente vinculados a actividades de microtráfico en la zona.

Las autoridades señalaron que las denuncias ciudadanas fueron clave para iniciar el proceso investigativo, permitiendo identificar puntos de distribución de sustancias ilícitas en espacios públicos del sector.

Modus operandi y puntos de distribución

De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría utilizado los parques Linterama y Granjas del Dorado para la comercialización de marihuana en pequeñas cantidades. La cercanía de instituciones educativas generó alerta por el riesgo para menores de edad.

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Para evadir los controles, las sustancias habrían sido ocultadas en árboles, mallas, señalización del parque y otros espacios del mobiliario urbano, además de viviendas cercanas que habrían sido utilizadas para almacenamiento.

Captura de un presunto cabecilla

Entre los capturados se encuentra alias ‘Chuy’, señalado como presunto cabecilla. Según la información oficial, tendría antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Al parecer, coordinaba la distribución de la droga a otros integrantes encargados de la venta y del recaudo del dinero producto de la actividad ilegal.

Allanamientos e incautaciones

En el operativo se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en Engativá y Santa Fe, donde fueron incautadas armas traumáticas, un arma de fuego, munición, estupefacientes listos para distribución y dinero en efectivo.

Tras las audiencias preliminares, seis de los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y una de las mujeres detención domiciliaria, según decisión judicial.