Resumen: Medellín ha invertido más de $430 mil millones para sostener su red pública de salud en medio de la crisis nacional y la alta demanda de pacientes.

Medellín refuerza su red pública de salud con millonaria inversión para que hospitales no colapsen

La salud pública en Medellín se sostiene a punta de recursos distritales en medio de la crisis que atraviesa el sistema a nivel nacional.

En lo que va de la actual administración del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, el Distrito ha invertido más de $439 mil millones para mantener en funcionamiento los principales centros de atención públicos de la ciudad, una inyección clave para evitar el colapso hospitalario y garantizar la prestación de servicios esenciales.

Estos recursos han sido dirigidos principalmente al Hospital General de Medellín, la red de Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín, instituciones que hoy soportan una alta demanda de pacientes, no solo de la capital antioqueña sino de buena parte del departamento.

Según cifras oficiales, cerca del 70% de las atenciones en Antioquia se concentran en Medellín, lo que ejerce una presión constante sobre la red pública de salud.

El panorama no es ajeno al descontento ciudadano. Datos recientes revelan que cerca del 30% de los usuarios manifiestan inconformidad con la atención recibida, mientras que un porcentaje similar asegura que debe esperar más de tres semanas para obtener una cita médica.

Aun así, los esfuerzos financieros de la alcaldía parecen amortiguar el impacto de la crisis: más de la mitad de los pacientes afirman sentirse satisfechos con los servicios que reciben en la ciudad.

La situación se agrava por el volumen de población flotante que llega a Medellín en busca de atención médica. Actualmente, el sistema local atiende a más de 4 millones de personas provenientes de otros municipios, además de más de 200 mil migrantes y cerca de 300 mil personas en condición de desplazamiento, lo que convierte a la ciudad en un epicentro regional de salud.

La alcaldía insiste en que la inversión busca garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales y mantener la atención a pesar de las dificultades estructurales del sistema nacional. No obstante, el reto sigue siendo enorme: mejorar los tiempos de atención, ampliar la capacidad instalada y responder a una demanda que no deja de crecer.

