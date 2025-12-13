Resumen: La estrategia "Medellín es la Ciudad" impactó a 51.780 personas en 2025. El próximo enfoque será el Ruido Vecinal y la separación de residuos. Conozca los barrios donde se trabajaron los Laboratorios de Cultura Ciudadana.

Medellín transforma la convivencia: Campaña de Cultura Ciudadana impacta a más de 50 mil ciudadanos

La Alcaldía de Medellín cierra el año con un balance positivo en su cruzada por mejorar la convivencia y el cuidado de la ciudad. Tras dos años de implementación, la estrategia “Medellín es la Ciudad” ha impactado directamente a 51.780 personas con acciones de cultura ciudadana.

La iniciativa, que busca fortalecer el concepto de “vivir bien juntos”, ha desplegado actividades en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, enfocándose en aumentar el sentido de pertenencia y promover comportamientos responsables.

La columna vertebral de “Medellín es la Ciudad” radica en reconocer y visibilizar a los ciudadanos ejemplares, aprovechando la influencia social para moldear las expectativas colectivas. Bajo este enfoque, la administración ha trabajado en varios frentes cruciales para la cotidianidad de los habitantes.

Durante la primera mitad del año, se lanzó “Medellín, Juntos a Tiempo”, una campaña centrada en la correcta disposición de residuos y en fomentar los horarios adecuados para sacar las basuras.

Posteriormente, en el segundo semestre, la iniciativa “Medellín, Mi Orgullo” se centró en fortalecer la confianza entre vecinos y el amor por el territorio, destacando el valor de la gente como el motor principal de la capital antioqueña.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 30 Laboratorios de Cultura Ciudadana, procesos de intervención comunitaria que trataron temas tan sensibles como el control del Ruido Vecinal, la tenencia responsable de mascotas, la confianza interpersonal y el manejo de riñas.

Estas intervenciones se desarrollaron en barrios priorizados como La Milagrosa, El Pedregal, Loreto, Boston, Alfonso López y el corregimiento de San Cristóbal, entre otros.

Para formalizar el reconocimiento, la estrategia “Medellín es la Ciudad” entregó 820 de sus distintivos a equipos territoriales, con los cuales se repartieron 65.500 “cultas” a ciudadanos que contribuyeron activamente a la convivencia.

La Alcaldía espera que las acciones implementadas, junto con los resultados que arrojará la próxima Encuesta de Cultura Ciudadana, fortalezcan el relacionamiento interpersonal e institucional y consoliden a Medellín como un referente de convivencia.

