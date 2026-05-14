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    ¡OJO con el taco! Siniestro vial en el puente de Colombia por Suramericana

    Ante la alteración del tráfico en este importante corredor vial, la Alcaldía de Medellín emitió las siguientes recomendaciones

    Publicado por: SoloDuque

    siniestro vial en colombia
    Foto: Redes Sociales
    ¡OJO con el taco! Siniestro vial en el puente de Colombia por Suramericana

    Resumen: Ante la alteración del tráfico en este importante corredor vial, la Alcaldía de Medellín emitió las siguientes recomendaciones

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín ha emitido una alerta de tránsito para los conductores que se desplazan por el centro y occidente de la ciudad la mañana de este jueves. Un siniestro vial registrado hace pocos minutos está afectando considerablemente el flujo vehicular en uno de los corredores más importantes de la capital antioqueña.

    Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas para evitar congestiones mayores mientras se atiende la emergencia.

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría de Movilidad (@movilidad_med), el incidente se presenta exactamente en la Avenida Colombia, sobre el sector del puente y a la altura del barrio Suramericana.

    El evento ha generado una importante restricción en el flujo de vehículos, afectando ambos sentidos de este tramo vial. Sobre la situación actual en el punto, las autoridades confirmaron que:

    🚑 Atención en curso: Unidades de emergencia, incluyendo personal médico y agentes de tránsito, ya se encuentran en el lugar de los hechos atendiendo la situación y evaluando a los involucrados en el siniestro.

    ⚠️ Paso restringido: Se reporta movilidad reducida y tráfico lento en la zona de influencia del puente de Colombia.

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    🛑 Recomendaciones para los actores viales

    Ante la alteración del tráfico en este importante corredor vial, la Alcaldía de Medellín emitió las siguientes recomendaciones para los ciudadanos:

    Transitar con máxima precaución: Si es estrictamente necesario circular por la Avenida Colombia, se pide a los conductores reducir la velocidad y estar atentos a las señales de los agentes de tránsito en la vía.

    Buscar rutas alternas: Para evitar quedar atrapados en el embotellamiento, se sugiere tomar vías desvíos como la Avenida San Juan, la Calle 50 (Colombia hacia el centro) o la Autopista Sur, dependiendo de su destino.

    Dar paso a emergencias: Facilitar el tránsito de ambulancias y vehículos de rescate que se dirigen o salen del lugar del accidente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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