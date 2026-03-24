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    ¡A estrenar pupitres! Medellín invierte en mobiliario para 172 colegios

    Los colegios de Medellín se ponen “pintosos” con una inversión millonaria en sillas, pupitres y bibliotecas nuevas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡A estrenar pupitres! Medellín invierte en mobiliario para 172 colegios

    Resumen: Medellín invierte en mobiliario para 172 colegios. Se renovarán aulas, bibliotecas y restaurantes escolares en toda la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín anunció una inversión histórica superior a los $40.000 millones destinada a la modernización integral del mobiliario en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

    Esta ambiciosa apuesta busca transformar los entornos de aprendizaje en 172 establecimientos distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos del Distrito.

    Según la alcaldía, el objetivo principal es fortalecer la permanencia escolar y el bienestar de los estudiantes, garantizando que cuenten con herramientas físicas dignas que faciliten su proceso formativo y reduzcan los índices de deserción en el sistema público.

    El alcance de esta dotación masiva incluye la entrega de 687 aulas completamente equipadas, la adecuación de 200 oficinas administrativas y la renovación de 310 restaurantes escolares, puntos críticos para asegurar la alimentación y comodidad de los alumnos.

    Las cifras detalladas por la Secretaría de Educación dan cuenta de la adquisición de 8.800 sillas universitarias individuales, 6.131 implementos de mobiliario diverso y más de 3.000 elementos destinados a las bibliotecas escolares. Con esta renovación, la ciudad avanza en la consolidación del modelo de “Escuela Inteligente”, donde la infraestructura y el equipamiento inciden directamente en la concentración y el rendimiento académico de niños y jóvenes.

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    Al mejorar desde los pupitres hasta las zonas administrativas y complementarias, el Distrito busca que la educación pública sea competitiva y atractiva, brindando a la comunidad educativa los recursos necesarios para un funcionamiento óptimo que acompañe el desarrollo integral de las nuevas generaciones de medellinenses.

    ¡A estrenar pupitres! Medellín invierte en mobiliario para 172 colegios

    Foto de cortesía

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