¡A estrenar pupitres! Medellín invierte en mobiliario para 172 colegios

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Resumen: Medellín invierte en mobiliario para 172 colegios. Se renovarán aulas, bibliotecas y restaurantes escolares en toda la ciudad.

La Alcaldía de Medellín anunció una inversión histórica superior a los $40.000 millones destinada a la modernización integral del mobiliario en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

Esta ambiciosa apuesta busca transformar los entornos de aprendizaje en 172 establecimientos distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos del Distrito.

Según la alcaldía, el objetivo principal es fortalecer la permanencia escolar y el bienestar de los estudiantes, garantizando que cuenten con herramientas físicas dignas que faciliten su proceso formativo y reduzcan los índices de deserción en el sistema público.

El alcance de esta dotación masiva incluye la entrega de 687 aulas completamente equipadas, la adecuación de 200 oficinas administrativas y la renovación de 310 restaurantes escolares, puntos críticos para asegurar la alimentación y comodidad de los alumnos.

Las cifras detalladas por la Secretaría de Educación dan cuenta de la adquisición de 8.800 sillas universitarias individuales, 6.131 implementos de mobiliario diverso y más de 3.000 elementos destinados a las bibliotecas escolares. Con esta renovación, la ciudad avanza en la consolidación del modelo de “Escuela Inteligente”, donde la infraestructura y el equipamiento inciden directamente en la concentración y el rendimiento académico de niños y jóvenes.

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Al mejorar desde los pupitres hasta las zonas administrativas y complementarias, el Distrito busca que la educación pública sea competitiva y atractiva, brindando a la comunidad educativa los recursos necesarios para un funcionamiento óptimo que acompañe el desarrollo integral de las nuevas generaciones de medellinenses.

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