Resumen: Con una inversión de más de $663 mil millones de pesos, Medellín y el Área Metropolitana ejecutan obras en 26 frentes para recuperar quebradas y mitigar riesgos.

¡Meten la mano al río Medellín y sus quebradas! Abren 26 frentes de obra para frenar inundaciones y mitigar riesgos

En un esfuerzo técnico y financiero por blindar a la capital antioqueña ante las amenazas del cambio climático y las emergencias por lluvias, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pisaron el acelerador al megaproyecto ‘Mi Río, Mis Quebradas.

Esta estrategia de orden público ambiental y gestión del riesgo contempla una inversión histórica de $663.383 millones de pesos, recursos orientados de forma exclusiva a estabilizar laderas, limpiar afluentes y construir obras civiles que prevengan tragedias e inundaciones en las comunas y corregimientos más vulnerables.

A la fecha, el programa mantiene activos 26 frentes de obra simultáneos en puntos críticos que históricamente han puesto en jaque la seguridad de las comunidades.

El propio alcalde de Medellín reportó a través de sus redes sociales que los trabajos ya muestran un progreso físico contundente, destacando que las intervenciones en la quebrada La Honda van en un 92% de ejecución, seguidas por La Cabuyala con el 95%, El Pelón con el 84%, La Aguadita con el 83%, Altavista con el 75% y La Malpaso con el 50%.

Lea también: Encapuchados obligaron a evacuar la Universidad Pedagógica en Bogotá

Con esta millonaria inversión, las autoridades también adelantan estudios de suelo y diseños hidráulicos en cuencas complejas como La Presidenta (interviniendo sus afluentes La Concha, Vicenza y La Escopetería) y La Aguacatala, buscando ampliar su capacidad de drenaje.

Por su parte, la directora del Área Metropolitana, Paula Palacio, y la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, enfatizaron que el proyecto no solo protege la infraestructura urbana y el eje principal del río Medellín-Aburrá desde Caldas hasta Barbosa, sino que devuelve corredores ecológicos y espacios públicos de calidad para la gente.

El plan integra soluciones basadas en la naturaleza y campañas de educación ambiental para que los ciudadanos se apropien del cuidado de los hídricos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Con este despliegue, la alcaldía busca anticiparse a los desastres naturales, asegurando que mantener las quebradas limpias es la única vía para llevar la seguridad de la ciudad al siguiente nivel.

En Medellín nos estamos anticipando para proteger la vida de la gente. Junto al @Areametropol y el SIATA avanzamos con Mi Río, Mis Quebradas: una inversión histórica de más de $663 mil millones y 26 frentes de obra para recuperar nuestras quebradas, corredores ecológicos y… pic.twitter.com/8xd9USyJoP — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 22, 2026

Más noticias de Medellín