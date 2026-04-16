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Resumen: Medellín destinó más de $1.200 millones a eventos deportivos en 2026, beneficiando a miles de personas y fortaleciendo el sector.

¡No hay excusa para el sedentarismo! Medellín aumenta inversión en eventos deportivos

La inversión en eventos deportivos en Medellín registró un aumento durante el primer trimestre de 2026, según el balance entregado por la alcaldía.

En total, destinaron recursos superiores a los $1.200 millones de pesos para respaldar la realización de diferentes competencias y actividades.

De acuerdo con el INDER Medellín, en este periodo se apoyaron cerca de 20 eventos deportivos, lo que representa un incremento frente al mismo lapso del año anterior.

Esta inversión permitió beneficiar a aproximadamente 16.000 personas, entre participantes y asistentes, promoviendo la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.

Las disciplinas impulsadas incluyen fútbol, baloncesto, atletismo y otras prácticas deportivas, además de actividades recreativas. Entre los encuentros más representativos se destacan carreras atléticas, ferias del sector fitness y competencias internacionales que han tenido como sede la ciudad.

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Según el reporte, el apoyo institucional no solo incluyó recursos económicos, sino también estrategias de difusión, acompañamiento logístico y cofinanciación, con el fin de fortalecer la organización de los eventos.

Para los próximos meses, se prevé la realización de nuevas competencias de alcance nacional e internacional, lo que consolidaría a Medellín como un escenario relevante para el deporte en la región.

Con esta inversión, las autoridades buscan seguir promoviendo espacios que incentiven hábitos saludables y la participación ciudadana en actividades deportivas.

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