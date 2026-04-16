Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Saque sombrilla! Se aflojó mero lapo de agua en el sur del Valle de Aburrá

    Transite con precaución

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Saque sombrilla! Se aflojó mero lapo de agua en el sur del Valle de Aburrá

    Resumen: Las autoridades y el Área Metropolitana recomiendan a los conductores transitar con precaución para evitar siniestros viales a causa del pavimento húmedo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) emitió un nuevo reporte sobre las condiciones meteorológicas que se presentan durante la tarde de este jueves en la subregión, advirtiendo sobre precipitaciones de diferentes niveles en varios municipios.

    Vista desde Envigado, hacia el sur del Valle de Aburrá, la tarde de este 16 de abril

    De acuerdo con el informe entregado sobre las 4:31 p.m., el occidente de la ciudad de Medellín registra actualmente lluvias de moderada intensidad. Por su parte, el panorama es un poco más fuerte hacia el sur del Valle de Aburrá, específicamente en los municipios de Itagüí y La Estrella, donde las precipitaciones oscilan entre niveles moderados y altos. En los municipios de Bello, Caldas, Sabaneta y Envigado, se reportan también lluvias aunque más leves.

    Vista desde Envigado, hacia el sur del Valle de Aburrá, la tarde de este 16 de abril

    Las autoridades y el Área Metropolitana recomiendan a los conductores transitar con precaución para evitar siniestros viales a causa del pavimento húmedo, y piden a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier eventualidad o cambio repentino en las condiciones del clima.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.