Resumen: Las autoridades y el Área Metropolitana recomiendan a los conductores transitar con precaución para evitar siniestros viales a causa del pavimento húmedo

¡Saque sombrilla! Se aflojó mero lapo de agua en el sur del Valle de Aburrá

Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) emitió un nuevo reporte sobre las condiciones meteorológicas que se presentan durante la tarde de este jueves en la subregión, advirtiendo sobre precipitaciones de diferentes niveles en varios municipios.

De acuerdo con el informe entregado sobre las 4:31 p.m., el occidente de la ciudad de Medellín registra actualmente lluvias de moderada intensidad. Por su parte, el panorama es un poco más fuerte hacia el sur del Valle de Aburrá, específicamente en los municipios de Itagüí y La Estrella, donde las precipitaciones oscilan entre niveles moderados y altos. En los municipios de Bello, Caldas, Sabaneta y Envigado, se reportan también lluvias aunque más leves.

Las autoridades y el Área Metropolitana recomiendan a los conductores transitar con precaución para evitar siniestros viales a causa del pavimento húmedo, y piden a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier eventualidad o cambio repentino en las condiciones del clima.