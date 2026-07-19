Resumen: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha retirado más de 700 kilos de caracol africano en lo corrido de 2026 como parte de una estrategia para controlar su propagación. Además de las jornadas de recolección, las autoridades fortalecen la capacitación ciudadana y reiteran las medidas de prevención para proteger la salud y el medio ambiente.

¡Invasión silenciosa! Más de 700 kilos de caracol africano han sido retirados del Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reforzó las acciones para controlar la presencia del caracol gigante africano y otras especies invasoras en la región. En lo corrido de 2026, la autoridad ambiental ha recolectado más de 700 kilogramos de estos moluscos, con el propósito de proteger la biodiversidad y disminuir los riesgos para la salud pública.

Los ejemplares retirados son entregados a Emvarias para su disposición final mediante una ruta de recepción semanal, como parte de la estrategia de manejo implementada en los municipios del Valle de Aburrá.

El caracol gigante africano es catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, debido a su rápida reproducción y capacidad de adaptación, lo que facilita su expansión y altera el equilibrio de los ecosistemas.

Capacitación para fortalecer la prevención

Además de las jornadas de recolección, el Área Metropolitana ha impulsado procesos de formación dirigidos a la comunidad. Durante este año, cerca de 1.300 personas han sido capacitadas para identificar correctamente estas especies y conocer los protocolos para su manejo seguro.

A estas labores también se han vinculado diferentes actores del territorio. El Comité de Aseo y Ornato del Distrito de Medellín aportó más de 300 kilogramos de ejemplares recolectados, mientras que las comunidades capacitadas entregaron cerca de otros 300 kilogramos durante jornadas realizadas bajo los lineamientos de la autoridad ambiental.

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Un riesgo para la salud y los ecosistemas

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Las autoridades advirtieron que el contacto directo con estos moluscos puede representar un riesgo para las personas, ya que su manipulación inadecuada puede favorecer la transmisión de infecciones que, en algunos casos, podrían afectar el sistema nervioso central.

Por ello, reiteraron que no deben tocarse con las manos descubiertas. Si ocurre un contacto accidental, la recomendación es lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón y acudir a un servicio de salud en caso de ser necesario.

También explicaron que durante los periodos de altas temperaturas estos animales permanecen enterrados con una actividad mínima, mientras que las lluvias favorecen su reaparición, reproducción y dispersión.

Cómo ayudar a controlar su propagación

Para reducir las condiciones que favorecen la presencia de estas especies, el Área Metropolitana recomendó mantener limpios jardines, patios, parques y demás zonas verdes, disponer correctamente los residuos sólidos y recoger los excrementos de las mascotas.

Asimismo, pidió que, ante el avistamiento de un caracol africano o de jardín, la ciudadanía solicite una visita técnica para establecer si se trata de una especie nativa o invasora y definir el manejo correspondiente, evitando manipular los ejemplares por cuenta propia.