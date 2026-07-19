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Resumen: Aseguran que la víctima no reportó ningún tipo de amenaza previa, y aseguró no tener problemas personales

¡Desde Niquía lo seguían! Atacaron a bala a motociclista de app, en la Avenida Oriental

Minuto30.com .- Un hombre de 37 años, quien se desempeña como conductor de motocicleta para una app, fue víctima de un brutal y misterioso intento de homicidio en pleno centro de Medellín. Las autoridades investigan el minucioso seguimiento que realizó el sicario, quien persiguió a la víctima durante varios kilómetros antes de abrir fuego a sangre fría.

El caso ha generado alerta por la frialdad del atacante y la particular ruta de escape que utilizó para evadir a las autoridades en medio del caos vehicular.

¿Cómo ocurrió la persecución y el ataque armado?

El hecho de sangre tuvo su origen en el municipio de Bello. Según el reporte oficial, el conductor tomó un servicio en el barrio Niquía con destino a un centro hospitalario ubicado en el sector de la Avenida Oriental, en Medellín.

Durante todo el trayecto, la víctima fue seguida sigilosamente por un sujeto vestido con prendas oscuras a bordo de una motocicleta. Una vez en el centro de la ciudad, el sicario se estacionó justo detrás del conductor y lo vigiló por un lapso de cinco minutos mientras este esperaba tomar un nuevo viaje en la aplicación. Pasado ese tiempo, el agresor desenfundó su arma y procedió a dispararle.

¿Cuáles fueron las lesiones de la víctima?

Se conoció que el ataque le dejó impactos de bala tanto en la espalda como en la pierna izquierda, resultando gravemente herido.

La motocicleta en la que trabajaba la víctima también recibió varios impactos durante la ráfaga de disparos.

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¿Cómo logró escapar el sicario del lugar de los hechos?

Tras perpetrar el ataque inicial, el agresor emprendió la huida realizando nuevos disparos contra el conductor para asegurar su escape y evitar ser detenido.

En su desesperada fuga, el delincuente tomó una decisión inusual: abandonó la motocicleta roja sobre la misma Avenida Oriental y continuó su huida a pie. Metros más adelante, logró abordar un vehículo tipo taxi que, según las investigaciones preliminares, lo trasladó de regreso al municipio de Bello.

Autoridades investigan

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima logró sobrevivir y fue auxiliada en el sector. Aseguran que la víctima no reportó ningún tipo de amenaza previa, y aseguró no tener problemas personales.

De momento, nadie sabe quién pudo haber atentado contra su vida y cuáles fueron los motivos reales del ataque.

Autoridades analizan la motocicleta abandonada y hacen rastreo para trazar la ruta exacta del taxi, identificar las placas del vehículo e individualizar al responsable de este intento de homicidio.