Inundaciones en Zaragoza dejan a 600 familias damnificadas por aumento de los ríos

Resumen: Inundaciones Zaragoza (Antioquia): La crecida de los ríos Nechí y Ocá deja 600 familias damnificadas. Alcaldía pide ayuda a la Gobernación ante la emergencia recurrente.

El municipio de Zaragoza, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, enfrenta una nueva emergencia invernal. Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento de los afluentes Ocá y Nechí, dejando un saldo preliminar de afectaciones en al menos 600 familias.

La fuerza del agua ingresó a las viviendas de cuatro a cinco barrios cercanos a las riberas del río, alcanzando niveles de casi un metro y causando graves daños en enseres, muebles y electrodomésticos de los damnificados.

Ante la magnitud de la situación, la Alcaldía de Zaragoza activó el plan de respuesta y comenzó la entrega de las primeras ayudas humanitarias. El objetivo es proporcionar asistencia inmediata mientras se gestiona el apoyo de las autoridades departamentales.

Cristian Herrera, secretario de Gobierno de Zaragoza, confirmó la dimensión de la crisis: “Son seiscientas familias, más o menos, las que están perjudicadas. Hay alrededor de unos cuatro o cinco barrios que están siendo afectados por la inundación del río. Hemos estado haciendo un recorrido y la atención inicial, pues para que esas familias por lo menos podamos asegurarle la alimentación y el tema, de cómo pasar una noche tranquila”.

Las autoridades avanzan en la evaluación detallada de daños y en la solicitud de apoyo a la Gobernación de Antioquia, el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia) reportó que, a la fecha, ya son siete municipios en varias subregiones del departamento los que se encuentran en emergencia a causa de la ola invernal.

