Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4
    Inundaciones y deslizamientos azotan Antioquia: Dagran declara alerta roja en nueve municipios

    Las fuertes lluvias han generado emergencias graves, dejando víctimas y afectaciones en varias comunidades del departamento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: @DagranAntioquia.
    Resumen: Las intensas lluvias en Antioquia han generado emergencias en varios municipios, incluyendo inundaciones y movimientos en masa, que dejaron el fallecimiento de una menor de 6 años en Copacabana y afectaciones a familias en Cisneros y Puerto Triunfo. Ante la situación, el Dagran declaró alerta roja en nueve municipios y recomendó a la población asegurar techos, vigilar ríos y quebradas, contar con un kit de emergencia y evitar transitar por vías inundadas durante el puente festivo.

    Las intensas lluvias de las últimas horas en Antioquia han generado emergencias en varios municipios, especialmente en Cisneros, Copacabana y Puerto Triunfo, donde las precipitaciones han afectado viviendas, sistemas de alcantarillado y vías.

    Lamentablemente, en Copacabana se reportó la muerte de una niña de 6 años debido a un deslizamiento de tierra en la vereda Quebrada Arriba, mientras que en otras zonas del municipio se presentaron múltiples movimientos en masa en las veredas Peñolcito, El Salado, Aguadas y El Cabuyal.

    En Puerto Triunfo, ubicado en la subregión del Magdalena Medio, se registraron inundaciones en el corregimiento Las Mercedes, mientras que en Cisneros, el colapso del sistema de alcantarillado dejó afectadas a 20 familias. El Departamento Administrativo del Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) informó que enviará ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

    Carlos Mario Zuluaga Gómez, director encargado del Dagran, señaló que actualmente nueve municipios del departamento se encuentran en alerta roja por riesgo de inundaciones: Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Urrao, Vigía del Fuerte, Frontino y Murindó. Las autoridades locales ya han sido notificadas para activar sus planes de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

    El funcionario recordó que, según los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), las lluvias continuarán durante este puente festivo, por lo que hizo un llamado a la comunidad para tomar medidas de prevención: asegurar techos y tejas, vigilar los niveles de ríos y quebradas, tener a mano un kit de emergencia y conocer las rutas de evacuación y puntos seguros.

    Además, se recomendó evitar transitar por vías inundadas, suspender actividades de turismo en ríos o quebradas y mantenerse informado sobre las alertas emitidas por SAMA, siguiendo las indicaciones de los organismos de emergencia.


