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    ¡Una tras otra! Inundaciones y vendavales dejan familias afectadas en Antioquia

    Antioquia enfrenta nuevas emergencias por el clima. Vendavales, inundaciones y daños en vías afectan a varios municipios.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Una tras otra! Inundaciones y vendavales dejan familias afectadas en Antioquia
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¡Una tras otra! Inundaciones y vendavales dejan familias afectadas en Antioquia

    Resumen: Las emergencias por lluvias en Antioquia dejan viviendas, cultivos y vías afectadas en Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

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    Las emergencias por lluvias en Antioquia continúan generando afectaciones en diferentes subregiones del departamento, donde las precipitaciones y los fuertes vientos han provocado daños en viviendas, cultivos y vías de municipios como Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

    En Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, además de las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. De manera preliminar, las autoridades reportan 40 familias damnificadas, principalmente por daños en las cubiertas de sus viviendas.

    El fenómeno también ocasionó interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango, generando pérdidas para habitantes de las zonas impactadas.

    La situación también es compleja en el Urabá antioqueño. En Apartadó, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos, afectando nuevamente a comunidades que ya han enfrentado episodios similares durante el año.

    En Carepa, el desbordamiento del río Vijagual y las inundaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas, además de dificultades para movilizarse. Una de las damnificadas relató que el agua ingresó a su vivienda y alcanzó algunos de sus elementos, aunque logró poner a salvo parte de sus pertenencias.

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    Entre tanto, en Chigorodó, las lluvias provocaron afectaciones en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca de una vía dejó incomunicada a la comunidad. Las autoridades también evalúan procesos erosivos registrados en el sector.

    Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN, informó que se mantienen activos los protocolos de atención y que fue dispuesta maquinaria para recuperar la conectividad vial de las comunidades afectadas.

    Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, junto con el DAGRAN, avanzan en la caracterización de los daños, la entrega de ayudas humanitarias y las labores de recuperación de las vías afectadas por estas emergencias por lluvias en Antioquia.

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